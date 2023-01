Delegação Alemã e Bispo da Tanzânia participaram de Missa na Catedral de Sant´Ana

Aconteceu neste domingo, dia 08 de janeiro, a tradicional Missa Dominical da Catedral de Sant´Ana, da qual participaram a delegação Alemã, junto com o Bispo de Mbinga, Tanzânia, que estão visitando a Diocese de Óbidos.

A missa foi presidida por Dom Bernardo, auxiliada pelos Bispos Visitantes da Alemnha e Tanzânia, transmitida AO VIVO por este site que poderá ser revistas CLICANDO AQUI.

No Sábado, dia 07, a delegação Alemã, junto com o Bispo de Mbinga, Tanzânia, nesse visitaram a Catedral de Sant'Ana, onde ouviram de Dom Bernardo um pouco da história da Catedral, e toda a riqueza de cada detalhe que já foi feito durante todos esses anos, além do Projeto "detalhe que já foi feito durante todos esses anos, além do Projeto "Árvore da Vida", que conta um pouco dos trabalhos e detalhes dos mosaicos e vitrais, que estão no Presbítero da Igreja.

Neste dia, visitaram também o Forte Pauxis, inicio da Cidade de Óbidos, como também a Casa da Cultura, onde ouviram um pouco da história de Óbidos.

Registramos algumas imagens da Missa da Catedral de Sant´Na que estamos postando a seguir.

