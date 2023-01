UBS´s da Zona Rural de Óbidos recebem novos equipamentos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou nesta sexta-feira (13) a entrega de diversos equipamentos, destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) das comunidades Arapucu, Cipoal, Curumu e Repartimento, localizadas na área de terra firme da zona rural de Óbidos.

O objetivo da Prefeitura de Óbidos é aperfeiçoar e qualificar os atendimentos da Atenção Básica da rede municipal de saúde, equipando melhor as unidades de atendimento ao público e qualificando os profissionais.

Entre os equipamentos entregues nas unidades, estavam macas, computadores, ares-condicionados, cadeiras, armários, mesas, cadeiras, bebedouros e outros instrumentos utilizados nos atendimentos realizados por enfermeiros e médicos.

A secretária de saúde, Selma Caetano, acompanhou as entregas e destacou que após instalados, os equipamentos vão qualificar os atendimentos dos usuários, além de agilizar os diagnósticos.

“É um avanço significativo para a nossa saúde. Esses equipamentos estão sendo entregues em unidades grandes, que atendem uma grande demanda de pacientes. Temos certeza que além de melhorar as condições de trabalhos dos nossos servidores, vamos melhorar também os atendimentos e serviços prestados a nossa população”, disse.

Daniele Silva, que mora na Vila União do Curumu, distante cerca de 28km da sede do município, estava no posto em busca de atendimento e acompanhou a chegada dos novos equipamentos, ela destacou a importância do investimento para os moradores.

“É muito importante pra gente isso. Ver os equipamentos novos que vão ajudar a nos atender melhor. Com essa unidade bem equipada, cada vez menos vamos precisar ir até a cidade em busca de atendimento, como fazíamos antigamente”, comemorou.

Os equipamentos foram destinados para as UBS’s conforme a demanda de atendimentos e a estrutura dos prédios.

