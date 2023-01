Projeto  "Quelônios de Marabá" realiza soltura de tartarugas e tracajás no Rio Tocantins

Unifesspa participa do projeto "Quelônios de Marabá" e realiza a soltura de filhotes de tartarugas e tracajás no Rio Tocantins neste domingo (15).

A preservação e a manutenção de animais silvestres no habitat natural são objetivos da soltura de filhotes Quelônios da Amazônia no Rio Tocantins, que ocorrerá neste domingo, dia 15 de janeiro. A soltura terá início às 8h, na Praia do Tucunaré e toda a sociedade é convidada a participar desse ato coletivo.

A ação ambiental é iniciativa da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Marabá com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, executado com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Marabá pelo NEAm/Unifesspa

Desde 2017, o Projeto Quelônios de Marabá vem realizando o manejo de tartarugas da Amazônia (Podocnemis expansa) e tracajás (Podocnemis unifilis). Essa atividade marca o esforço coletivo para conter a extinção destas espécies em nossos rios em área de elevada antropização. Ao longo destes anos já foram devolvidos mais de 140 mil filhotes ao rio Tocantins com ajuda de diversos apoiadores.

NEAm - Coordenado pelo prof. José Pedro de Azevedo Martins, o núcleo tem como eixo central desenvolver programas de educação ambiental crítica com projetos centrados na educação formal e informal abordando o contexto político, econômico, ambiental e cultural. Nos últimos anos, o NEAm é responsável pelo desenvolvimento de dois grandes projetos: Propesca e Quelônios do Tocantins. Esses projetos se integram às ações de educação ambiental escolar e popular, contando com a parceria de um conjunto de pesquisadores, tendo como eixo aglutinador a dinâmica socioambiental regional.

Fonte: Unifesspa