ÓBIDOS: Toma posse o novo Pároco da Paróquia de Sant'Ana

Na manhã desse domingo, (15), durante a Celebração Eucarística aconteceu a posse canônica do novo Pároco da Paróquia de Sant'Ana, em Óbidos, o Padre Adalberto Santos e a apresentação do novo Vigário Cooperador, o Padre Emmanuel Andrade.

A Celebração foi realizada na Catedral de Sant'Ana e presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, concelebrada pelo Diácono permanente, Aguinaldo, e contou com a presença dos fiéis das comunidades que fazem parte da Paróquia.

O rito de posse se iniciou com a leitura da provisão de nomeação do novo Pároco e com o seu juramento de fidelidade, onde, assente em todas as verdades de fé da Igreja, prometendo honrá-las e ensiná-las.

Logo após a homilia, teve continuidade o rito de posse, quando o novo Pároco fez seu juramento de fidelidade, a profissão de fé e a renovação das promessas sacerdotais, sendo interrogado publicamente para manifestar sua disposição de cooperar com o Bispo, trabalhando em comunhão com ele e cuidando com zelo da Paróquia que lhe está sendo entregue.

Ao novo Pároco Padre Adalberto e ao novo Vigário Cooperador, Padre Emmanuel, desejamos uma abençoada jornada e que Deus abençoe essa nova missão.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5668-obidos-toma-posse-o-novo-paroco-da-paroquia-de-sant-ana#sigProIdd07c1a3883 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações Diocese de Óbidos