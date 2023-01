Foco em diversidade e desenvolvimento local impulsiona o Programa de Estágio da Alcoa

Processo Seletivo prioriza estudantes de grupos sub-representados e talentos do PA, MA e MG.

A Alcoa convida jovens talentos de diferentes áreas de formação a participarem do Programa de Estágio 2023. O processo seletivo da empresa, que é referência em mineração sustentável e líder na produção de bauxita no país. Com inscrições até 3 de fevereiro, estão disponíveis aproximadamente 130 vagas, com prioridade de contratação para candidatos das regiões onde atua: Juruti e Belém (PA), São Luís (MA), Poços de Caldas (MG) e São Paulo (SP). A Alcoa também incentiva fortemente a participação de mulheres, pessoas negras e pardas, com deficiência e LGBTQIAP+ no processo seletivo, como já é rotina em todos os seus programas de recrutamento.

O objetivo é reforçar o compromisso com o desenvolvimento social e econômico das comunidades do entorno das suas operações, além de construir um ambiente de trabalho cada vez mais acolhedor e plural, onde é possível ousar sem medo de errar. Não à toa a companhia conta com certificações importantes que comprovam a sua excelência em boas práticas de gestão de pessoas, como Great Place to Work (GPTW) e Top Employer Brasil 2023, concedida recentemente pelo Top Employers Institute.

Vale destacar que a Alcoa também é uma das empresas com melhores práticas de inclusão e diversidade pelo Instituto Ethos e uma das 38 melhores para a população LGBTI+ pelo Human Rights Campaing (HRC). Nos últimos programas de Estágio e Trainee, por exemplo, a mineradora registrou 61% de mulheres e 65% de pessoas pretas e pardas, sendo a maior parte originária das regiões Norte e Nordeste.

“Vivemos o nosso propósito na prática, que é transformar potencial em progresso verdadeiro. É por isso que diversidade, inclusão, equidade e pertencimento são marcas registradas dos nossos processos seletivos, programas de aceleração de carreira e trilhas de desenvolvimento”, afirma Deyves Ribeiro, líder de Early Talent, área responsável por novos talentos. “É importante deixar claro que aqui o(a) estagiário(a) participa do dia a dia das operações e atua diretamente na estratégia do negócio. Formamos e desenvolvemos para que se destaquem, liderem, tomem decisões com autonomia e cresçam junto com a empresa”.

Outro ponto positivo do Programa de Estágio da Alcoa é a possibilidade de efetivação de estagiários, como aconteceu com o engenheiro de segurança Luiz Maia. Morador de Juruti (PA), ele entrou na empresa como estagiário, foi contratado e hoje é supervisor de Meio Ambiente, Saúde e Segurança na mina.

“O sentimento é de gratidão pelo reconhecimento das atividades que realizei durante o estágio e felicidade por ter alcançado o meu maior objetivo quando saí de casa para estudar: conseguir um bom emprego em uma grande empresa”, conta.

Inscrições e benefícios

Para participar da seleção, que será realizada pela Companhia de Estágios, é necessário que o candidato tenha formação prevista entre junho de 2024 e dezembro de 2026. Não há restrição de idade, nem exigência de conhecimento de outros idiomas. No caso de estrangeiros, é preciso ter visto para trabalhar no Brasil.

Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio entre R$ 1.440 e R$ 1.740 (dependendo da localidade), seguro de vida, plano de saúde, fretado ou vale-transporte, refeitório ou vale-refeição e apoio psicológico, financeiro e jurídico. As atividades poderão ser presenciais, hibridas ou home office de acordo com as áreas, com início previsto para abril de 2023.

O site para inscrições é www.ciadeestagios.com.br/vagas/alcoa/

Fonte: Comunicação/Alcoa