No Dia Internacional da Mulher, bate-papo discute empoderamento feminino no Norte do país

Realizado pelo programa MRN pra Todos, o evento contou com a participação da criadora de conteúdo Dina Carmona

Uma revolução que começa de dentro para fora. Essa foi uma das abordagens do bate-papo online realizado pela Mineração Rio do Norte (MRN), neste 08 de março, Dia Internacional da Mulher. Além do marco para celebrar a data, o evento celebrou os dois anos do MRN pra Todos, programa de diversidade e inclusão (D&I) da empresa. Com a palavra, a publicitária paraense e criadora de conteúdo Dina Carmona, que discorreu sobre o tema “Síndrome da Impostora”.

“É uma discussão importante porque é um assunto muito novo. Se fala muito de diversidade e nunca das nortistas, então estamos nos descobrindo como mulheres nortistas e amazônidas, mudando algumas crenças e mentalidades que nos ensinaram lá atrás. Quando a mulher se empodera, ela consegue atingir seu potencial”, destacou a publicitária.

Durante o bate-papo, Dina compartilhou aprendizados obtidos com vivências desde a infância e como isso tem lhe estimulado a inspirar outras mulheres a manter o foco e a realizar sonhos e objetivos. “Eu cheguei à conclusão de que tudo na vida tem um propósito. Tenho certeza de que todas aqui têm uma cicatriz, uma história. O que nós precisamos é abrir o coração”, afirmou.

Ao tratar sobre a Síndrome da Impostora, a palestrante destacou que a educação de muitas mulheres ainda é permeada pela subserviência, o que tem feito com que elas silenciem suas forças. “É fundamental responder ‘qual é a sua armadura?’ e reconhecer a força que vem das suas raízes. Aí destaco novamente a necessidade dessas discussões. Por isso deixo aqui meus parabéns à MRN pelo Programa MRN pra Todos por estimular esses espaços”.

Perspectivas

Para o analista de Controle Ambiental Orlando Caetano da MRN, a imposição da sociedade às mulheres ainda é presente, mas, segundo ele, estamos, aos poucos, caminhando de maneira positiva. “O machismo estrutural hoje é observado até de maneira inconsciente. Essas iniciativas são uma oportunidade de repensarmos nossa postura na família, no trabalho e na sociedade. Esse espaço que a empresa nos oportuniza também é uma iniciativa de educação”, garante.

O diretor de Finanças e Administração Fernando Trabuco lembrou que o Dia da Mulher é todos os dias, mas que a data é fundamental na luta por igualdade de gênero. “Não adianta ter várias mulheres dentro de uma empresa se elas não ocuparem posições de liderança também. A MRN vem crescendo nessa linha. Há cinco anos, elas eram apenas 6% e fechamos 2022 com quase 12%. E nosso planejamento estratégico para os próximos cinco anos indica o nosso desejo de chegarmos a 22,5%”, revela.

Identidade

Analista de RH, Ilaíse Almeida Silva disse que ficou muito contente com a discussão, principalmente, pelo fato de se ter uma convidada da região, que mostra que é possível levantar bandeiras, mas resguardando histórias, culturas e raízes. “Precisamos nos unir e nos valorizar. Fiquei feliz demais de ouvir o sotaque da Dina e ver que nós temos força. Quantas e quantas vezes somos julgadas pelo nosso sotaque. Mas somos do Norte e com muito orgulho”, afirmou.

Mulheres nortistas em pauta

Paraense, Dina Carmona é publicitária e criadora de conteúdo desde 2010. Natural de Belém do Pará, começou a encabeçar projetos nas redes sociais para aproximar a diversidade do Norte do país ao restante do Brasil, desde a cultura e biodiversidade aos povos que habitam a região. Defende em seus diálogos a representatividade e o empoderamento das mulheres nortistas. Apresenta o podcast Papo no Tucupi, no qual dá protagonismo ao povo e temas da Amazônia.

FONTE: Comunicação/MRN