Comunidade católica de Óbidos participa da tradicional Missa dos Santos Óleos

A Missa dos Santos Óleos, uma das solenidades mais tradicionais da Igreja Católica, aconteceu nesta quarta-feira, dia 08 de março, na Catedral de Sant’Ana, em Óbidos, pois seguindo a tradição, desde o século IV, nesta celebração é consagrado o óleo do Crisma e abençoado os óleos dos Enfermos e dos Catecúmenos, os quais são sinais da unidade dos sacramentos Pascais. Também nesta celebração os padres fazem a renovação das suas promessas feitas no dia de sua ordenação presbiteral, diante de Deus do bispo e do povo presente.

Seguindo o calendário litúrgico, este evento deveria acontecer na quinta-feira Santa, mas na diocese de Óbidos foi antecipado, sendo que a celebração foi presidida pelo Bispo Dom Bernado, com a participação dos padres da Diocese de Óbidos, quando aconteceu a consagração e benção dos óleos, que foi feita pelo bispo durante a celebração; sendo que cada óleo tem a sua importância para os sacramentos da Igreja:

- O Óleo para enfermos é usado no sacramento ministrado aos doentes. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a provação da doença, para o fortalecimento das pessoas no enfrentamento da dor e, inclusive a morte, se for chegada a sua páscoa.

- Óleo para catecúmenos, são os que se preparam para receber o Batismo. Este óleo significa a libertação do mal, a força de Deus que penetra em seus eleitos e eleitas, libertando-os e preparando-os para o novo nascimento pela água e pelo Espírito.

- No Óleo para o Santo Crisma, este óleo é administrado no sacramento da confirmação (Crisma). É administrado também no sacramento da Ordem. E na dedicação dos altares, que indica o Cristo na Igreja como pedra angular.

Após a consagração e bênção dos óleos, Dom Bernardo Johannes (bispo da diocese de Óbidos), distribuiu para os párocos os óleos que deverão ser usados para cada momento como descritos acima.

No final da celebração, Dom Bernardo aproveitou para registra uma foto com todo clero reunido.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade.