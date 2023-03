SEMAB, CAIBA e produtores realizam reflorestamento de áreas desmatadas no Cruzeirão

No reflorestamento foram plantadas mudas de Cumarú e Castanha da Amazônia, com a orientação e acompanhamento técnico especializado.

Após quatro meses de ações conjuntas e participativas entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, a CAIBA Industria e Comércio S/A e produtores agroextrativistas organizados da região do Cruzeirão iniciaram o reflorestamento com plantio de mudas de “cumarú” e “castanha da amazônia”, ambas são espécies nativas da região. Os produtores receberam orientação e acompanhamento técnico, com objetivo de reflorestar áreas desmatadas, para o estabelecimento de atividades sustentáveis.

Produção das mudas de Cartanheiras e Cumarú

As mudas começaram ser produzidas numa época propícia, novembro de 2022, para coincidir seu plantio durante a estação dos meses chuvosos, e assim, em médio e em longo prazo, a demanda de recomposição da vegetação em áreas desmatadas será suprida; seja através da formação de sistemas agroflorestais (SAFs) ou agrossilvipastoril, ou de áreas de preservação permanentes (APPs).

Plantio de mudas

Participam nesta iniciativa 25 agroextrativistas, sendo que os mesmos plantaram aproximadamente 200 mudas, em suas terras. Em breve, com o início do Projeto SAFs, estas ações participativas serão fortalecidas e abrangidas para outras sete (7) regiões polos do município de Óbidos.

