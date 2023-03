ÓBIDOS:  O lançamento do livro “Judeus em Óbidos, na Amazônia” será dia 25/04

A professora e pesquisadora de Óbidos, Fabiana Gomes Fábio, lançará seu livro intitulado: “Judeus em Óbidos, na Amazônia: imigração, história e ressignificação”, no dia 25 de abril de 2023, na Casa da Cultura, em Óbidos.

Pré Venda

Garanta logo o seu livro “Judeus em Óbidos, na Amazônia: imigração, história e ressignificação”, pois o mesmo está impresso, já está sendo vendido e quem quiser adquirir o seu é só enviar o PIX no valor de R$ 53,00, para a Chave do PIX 9399167 0279, e no dia do lançamento receberá o seu livro.

O livro já está sendo vendido

O Livro

“Judeus em Óbidos, na Amazônia: imigração, história e ressignificação”, contempla a historicidade da imigração, vivência e ressignificação de judeus em Óbidos-PA, correlacionando as razões desse movimento para a Amazônia. Através da pesquisa qualitativa e da metodologia da História Oral, foi possível acessar fontes como: memória, documento de arquivo e pessoal, jornal, fotografia, documentário e monumento, que continham variantes vestígios do processo histórico vivido na cidade. A história das famílias foi descrita em forma de genealogia, realçando similitudes e contrastes. O livro detalha como o seguimento judaico revestiu-se de ressignificação, formulando um entrosamento e fortalecimento desses sujeitos como grupo, que organizaram uma comunidade judaica, festejavam as principais páscoas, ritualizavam seus mortos, deixando como legado, tecidos sociais e símbolos de resistência do judaísmo. Que este estudo subtraia a marginalização e desative o esquecimento com que os imigrantes judeus têm sido subjugados em mais de um século como sujeitos sociais e partícipes da história local na cidade de Óbidos. Que suas lutas, histórias e memórias, recebam a integralização e visibilidade histórica.

