IFPA reabre prazo de inscrição do concurso público para Técnico-administrativos em Educação

Está reaberto o prazo de inscrição do concurso público IFPA 2023 para Técnico-administrativos em Educação (TAE), de diversas áreas. Os candidatos terão até o dia 10 de abril para efetuar a inscrição na seleção em uma das 37 vagas ofertadas.

Para participar, basta acessar o site da banca examinadora, no endereço https://www.institutoconsulplan.org.br/, ler atentamente o Edital, pesquisar a área de interesse e preencher o formulário com todos os dados para o cadastro.

Por fim, é preciso imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição, com valor de R$ 60,00, R$80,00 ou R$100,00, a depender do cargo pretendido.

O cronograma também foi alterado, e as provas do certame estão previstas para ocorrer no dia 07 de maio. Os exames acontecerão em dois turnos, sendo a manhã reservada para os cargos de nível superior e as provas para os cargos de nível técnico/médio serão realizadas à tarde.

As dúvidas devem ser direcionadas à banca examinadora, em sua central de atendimento, através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou telefone 0800-100-4790, no horário de 8h00min às 17h30min, considerando-se o horário oficial de Belém/PA.

Fonte: IFPA