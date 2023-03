Programa "Saúde na Escola" leva atendimentos a alunos da Vila União Curumu

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Governador Fernando Guilhon, na Vila União Curumu, zona rural do município de Óbidos, recebeu na quarta-feira, dia 22, o Programa “Saúde na Escola”, idealizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio das Secretarias de Saúde (Semsa) e Educação (Semed).

Esta foi a terceira ação da caravana em 2023, quando levou atendimentos aos educandos daquela comunidade, os quais tiveram acesso a serviços como verificação da situação vacinal, promoção de atividade física e orientações para evitar doenças.

Para Alessandro Imbelloni, um dos coordenadores do PSE, o principal objetivo do projeto é levar ações feitas em unidades de saúde ao ambiente escolar.

“Ofertamos vacinas, orientação em saúde bucal, hoje [quarta-feira] nós vamos entregar os kits de higiene bucal para as crianças, então é um prazer estar nas comunidades. Essa é a primeira vez que o programa é realizado na zona rural. A parceria entre educação, saúde e a família é muito importante porque nesse espaço do PSE a gente consegue unir tudo isso”, explicou Alessandro.

Somente esta semana, o PSE já realizou atendimentos nas comunidades São Raimundo na área de várzea e Cipoal na terra firme; as ações desta semana finalizam no Distrito do Flexal na sexta-feira (24).

Erisson da Rocha, aluno da Escola Fernando Guilhon, participou da palestra com o tema “Drogas e Álcool” e contou da alegria em receber o projeto.

“Significa muito pra mim, porque a gente ‘não tinha muita saúde’ aqui, e agora temos a oportunidade de receber essa ação aqui na escola. Acho importante que aconteçam essas ações outras vezes pra ensinar as pessoas a não ingerir o que não devem”, disse o estudante.

O Programa Saúde na Escola oferta orientações em educação ambiental, saúde sexual e prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, saúde bucal, auditiva e ocular, importância das atividades físicas, alimentação saudável e prevenção à obesidade, promoção da cultura de paz e direitos humanos, violência, prevenção de doenças negligenciadas, verificação de situação vacinal, uso de álcool, tabaco e outras drogas e, prevenção à Covid-19.

“Tudo o que for feito na educação e na saúde é sempre muito bem-vindo, pra que os nossos alunos, que vão nos substituir um dia, nós torcemos que eles aprendam bastante sobre esses temas. Estamos aqui com aproximadamente 200 alunos participando dessas atividades de nutricionismo, odontologia e é a ampliação do conhecimento né?”, ressaltou Rosângelo Matos, diretor da Escola Fernando Guillhon.

O programa retomará os atendimentos em escolas do meio urbano na próxima segunda-feira (27).

