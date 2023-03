SANTARÉM: Festival de Violão Sebastião Tapajós acontecerá nos dias 31 de março e 01 de abril

O Instituto Sebastião Tapajós realizará, em Santarém, o I Festival de Violão Sebastião Tapajós, e como programação terá concertos dos violonistas premiados, dos jurados, convidados e a primeira apresentação da Orquestra de Violão Sebastião Tapajós.

Serão dois dias de muita música, sendo que a abertura acontecerá no dia 31 de março no Anfiteatro da Selva Palco Sebastião Tapajós, na Casa do Saulo e o encerramento será no dia 01 de abril na Casa da Cultura, ambos às 20h. O evento é aberto ao público.

O festival é uma oportunidade de visibilidade artísticas para jovens intérpretes instrumentais de Santarém, da Região Norte e de todo o Brasil, assim como será́ um espaço para qualificação e intercambio de experiências entre os artistas.

O Festival foi construído com a ajuda de Sebastião Tapajós que orientou e opinou sobre o formato e as características do evento. O evento musical será́ uma oportunidade para o Instituto Sebastião Tapajós reverberar a herança cultural desse grande violonista paraense no universo amazônico e nacional.

www.obidos.net.br