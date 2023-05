ÓBIDOS: Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2023 foi lançado em missa na Catedral

A Festividade de Sant´Ana 2023, em Óbidos, acontecerá em julho, no período de 09 (Círio) a 26 (encerramento), e neste domingo, dia 14, aconteceu na Catedral de Sant´Ana o lançamento do Cartaz da Festividade, em uma missa presidida pelo Padre Emanuel.

No final da missa, Pe. Emanuel apresentou as pessoas que farão parte da coordenação da Festividade, juntamente com o presidente, Padre Adalberto Santos, os quais, a partir de agora serão responsáveis em coordenar todos os eventos religiosos e culturais relativos a Festividade.

“É nessa alegria que queremos convidar a todos para juntos fazermos essa Festa, pois a festa de Sant´Ana é de todos os obidenses, mas também de toda nossa Diocese. Então, nosso primeiro grande trabalho é esse, apresentar nossa equipe. Rezem por nossa equipe e pelas pessoas que nos ajudam direta ou indiretamente. Ao longo desses próximos dias vocês terão mais informações sobre a programação da Festividade”, informou Pe. Adalberto

Clique aqui para rever a missa que foi transmitida AO VIVO.

Em seguida foi feita a apresentação do Cartaz, quando as luzes da catedral se apagaram e em seguida, a imagem do Cartaz desceu do mezanino, se revelando para os presentes, ao som dos Apóstolos de Sant´Ana.

O CARTAZ

CHAMADOS A SERVIR!

Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2023

O cartaz da Festividade de Sant’Ana 2023 está em comunhão com a Igreja no Brasil, que pela terceira vezes celebra o Ano Vocacional, convidando a todos a celebrar a vocação e a reconhecer que toda vocação é dom, graça e missão.

Tendo em vista que a vocação é uma das bases que formam Igreja, na parte inferior estão dois corações, um em cada extremidade, no lado direito está um coração representando o CHAMADO À VIDA, primeiro chamado que recebemos do Pai, e no lado esquerdo, temos um outro coração representando o CHAMADO À VIDA CRISTÃ. Na medida em que a vocação vai se desenvolvendo, se moldando e se adaptando, a comparamos com uma grande árvore, como a que vemos no presbitério de nossa catedral. Com o passar do tempo, com o amadurecimento necessário, vamos achando nosso lugar na vida de comunidade, simbolizado pelas flores, bem como, com todo a nossa dedicação, começamos então a ver nossos frutos aparecerem.

Também temos simbolizado as ofertas feitas ao longo dos anos, primeiro com os pais de Maria, Joaquim e Sant’Ana, quando ofertaram um par de rolinhas no templo como sacrifício assim que Maria nasceu, em seguida Maria e José também fizeram tal oferta no nascimento de Jesus, e assim também nós que aqui estamos, temos nosso par de rolinhas para ofertar em sacrifício, este sendo em forma de serviço à comunidade. Todos somos chamados a fazer a nossa oferta.

Ao centro, temos a imagem de Senhora Sant’Ana, bem como ao fundo, em um tom marrom, temos a terra, representando a humildade no serviço, assim como o caminho que devemos percorrer, e ainda, o efeito de água, fazendo alusão ao magnifico Rio Amazonas, rio este que conecta toda a nossa paróquia e para nós, é a nossa estrada. O tom em azul, representa a vocação como um todo. Todos somos chamados à vocação e cada um possui a sua própria. Todos temos algo a oferecer a Deus, e quando percebemos que este ato de serviço não é para mim, e sim para o próximo, nos aproximamos ainda mais D’Ele.

Feliz Festa.

Viva a Senhora Sant´Ana!

