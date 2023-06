Padre Joãozinho é uma das atrações da Festividade de Sant´Ana 2023

Confirmado!

O padre Joãozinho, SCJ, é a grande atração da Festividade de Sant’Ana 2023. O show acontecerá no dia 22 de julho, após a Santa Missa, no palco das atrações culturais.

João Carlos Almeida, mais conhecido como Padre Joãozinho, SCJ, é de origem catarinense mas tem o coração nos quatro cantos do Brasil e do mundo. É sacerdote da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os Dehonianos, que trazem em suas fileiras personalidades da mídia como Pe. Zezinho, SCJ.

Venha, reúna a sua família, monte sua caravana e vamos juntos vivenciar esse momento de evangelização, união e alegria.