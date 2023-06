Barco Hospital Papa Francisco realiza mais de 3,8 mil atendimentos em Monte Alegre

Durante sete dias, profissionais de saúde estiveram nas comunidades São Diogo e Jacarecapá, na Região dos Lagos, no oeste paraense.

Oferecer à população ribeirinha atendimento de qualidade, humanizado e com novas tecnologias. Com esse objetivo foi realizada a 73ª Expedição do Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), no período de 24 a 30 de maio, beneficiando moradores das comunidades São Diogo e Jacarecapá, situadas na Região dos Lagos, no município de Monte Alegre, Oeste do Pará.

O Barco Hospital esteve nas comunidades durante sete dias, quando foram feitos 3.873 atendimentos, entre consultas médicas e exames laboratoriais e de imagens; distribuição de kits farmácia e kits odontológicos, e cirurgias de média e baixa complexidade.

"É uma satisfação e alegria pode fazer parte da estratégia de saúde da região e levar saúde para a comunidade ribeirinha, encurtando a distância para isso. A receptividade é sempre boa, em todos os aspectos, desde o acolhimento à equipe. A população gostou e procurou pelos serviços oferecidos, incluindo consultas, cirurgias e exames. O Barco Hospital proporciona acesso mais fácil à população, que consegue passar por todo o processo dentro da embarcação, desde consulta clínica, exames e até cirurgia, se for necessário", informou frei Afonso Obici, coordenador das atividades no Barco Hospital.

Serviços - Na 73ª Expedição do Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus foram realizados os seguintes atendimentos: 116 consultas em clínica médica; 144 oftalmológicas; 135 pediátricas; 254 ginecológicas; 26 em anestesiologia; 64 cirurgias; 377 atendimentos odontológicos (consultas e procedimentos); 699 exames laboratoriais; 119 mamografias; 198 ultrassonografias; 64 cirurgias de baixa e média complexidade; distribuição de 434 kits de medicamentos e orientações farmacêuticas, entre outros serviços.

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, aproximar a população dos serviços de saúde é muito positivo, pois além de descentralizar o atendimento dos grandes centros possibilita conforto ao paciente. "Mais importante do que aproximar os serviços de saúde é levar serviço e atendimento de qualidade a quem mais precisa e vive distante", destacou o titular da Sespa.

Fonte: Agência Pará