ÓBIDOS: Profissionais da educação participam de workshop promovido pela Semma

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), está realizando a Semana do Meio Ambiente 2023, com o tema: “Todos Juntos na Busca de Soluções para a Poluição Plástica”. O evento, que começou no dia 1º de junho e vai até o dia 12, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos naturais do município e incentivar práticas sustentáveis.

Dentro da programação da Semana do Meio Ambiente, nesta segunda-feira, dia 5, aconteceu o workshop: “A Educação Ambiental Municipal”, voltado para os profissionais da área da educação. No auditório da Casa de Cultura, professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais conheceram o planejamento da Semma, por meio da Divisão de Educação Ambiental, e participaram de atividades práticas que podem estimular a conscientização ambiental dos alunos na sala de aula.

Profisionais da Educação no Workshop

Além do workshop, a Semana do Meio Ambiente também promove outras atividades, como oficinas, jogos interativos, amostras e lançamento de cartilhas educativas. O evento também realizará o 1º Concurso de Melhores Práticas de Projetos Educacionais Socioambientais, que premiará alunos e professores que desenvolvem atividades de preservação em diversas áreas.

A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade para mobilizar a comunidade obidense para buscar soluções para a poluição plástica, que é um dos maiores desafios ambientais da atualidade.

Clique aqui para ver a programação completa da Semana do Meio Ambiente

www.obidos.net.br – Informações e fotos Ascom/Pmo