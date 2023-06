Reunião firma parceria para expansão do projeto de Equoterapia em Santarém

Atualmente atendendo 12 famílias, projeto tem lista de espera com mais de 200 crianças.

Durante uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira (7) na Cavalaria da Polícia Militar em Santarém, foi discutida a expansão da Equoterapia para atender à crescente demanda e reduzir o tempo de espera das crianças que necessitam desse tratamento terapêutico. Atualmente, o projeto realizado pela PM beneficia 12 crianças, enquanto mais de 200 aguardam na lista por atendimento.

Participaram da reunião, pais de praticantes, representantes da PM, profissionais que atuam na equoterapia e o Capitão Yuri Teiichi da Silva Kobayashi, líder do projeto, além do deputado estadual Ângelo Ferrari (MDB). Na ocasião, foi divulgada uma parceria entre a PM e o parlamentar para destinar uma emenda que possibilitará a construção de uma cobertura para o local.

"Com a construção do nosso telhado no picadeiro, poderemos aumentar o número de atendimentos para pelo menos 24 ou 30. A sociedade é a principal beneficiada, afinal, o serviço é aberto ao público e com essa expansão, mais famílias serão ajudadas", destacou o Capitão Yuri.

O deputado Ângelo Ferrari, responsável pela proposta da emenda parlamentar, ressaltou a importância do projeto para a saúde e bem-estar das crianças. "A Equoterapia é uma terapia comprovadamente eficaz e de grande impacto na vida dos pequenos. Com essa emenda, que é um projeto meu em parceria com a Casa Civil, Governo do Estado, Polícia Militar e o deputado Júnior Ferrari, a população da região oeste do Pará tem muito a ganhar", pontuou o deputado.

Chiquinho da Umes, ex-vereador, também esteve presente na reunião e falou sobre como surgiu a proposta da emenda. "A ideia de destinar uma emenda para o projeto surgiu após uma reunião com o coronel Tarcísio do Comando Regional de Polícia Militar (CPR-1), que nos apresentou a demanda enquanto discutíamos ações que pudessem contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. As crianças precisam desse atendimento e agora poderemos oferecer um serviço mais humanizado", ressaltou Chiquinho.

O deputado Ângelo Ferrari mostrou otimismo em relação ao prazo da obra, afirmando que acredita ser possível iniciar a construção dentro de três meses.

Benefícios da Equo

Ana Quemel, fisioterapeuta do projeto, destacou os benefícios da Equoterapia no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional das crianças. "A Equoterapia é uma forma de tratamento terapêutico que utiliza o cavalo como um instrumento para estimular diversos aspectos das crianças, como o equilíbrio, a coordenação motora e a autoconfiança. É uma abordagem eficaz e que traz resultados significativos", relatou Ana.

Cada praticante tem direito a um ciclo de 30 sessões, que geralmente se estende por um período de um ano e meio a dois anos. Ao término desse ciclo, a criança dá espaço para outra ser atendida, garantindo a rotatividade e possibilitando que mais crianças se beneficiem do tratamento.

Fonte: Adriana Almeida