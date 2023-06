Instituto Alcoa e Alcoa Foundation repassam R$ 240 mil para famílias afetadas pelas chuvas em Juruti (PA)

Afetados pelas chuvas vão receber auxílio em Juruti, no oeste do Pará. Ao todo, serão R$ 240 mil que devem beneficiar mais de 800 famílias que tiveram perdas, conforme o levantamento feito da Defesa Civil local. A doação foi feita pela Alcoa Foundation via Instituto Alcoa e os valores devem ser repassados até o fim de maio.

“Apesar de ser focada em projetos de Biodiversidade, a Alcoa Foundation possui recursos específicos para calamidade e catástrofe. Então pedimos esse recurso e foi liberado 50 mil dólares. Por se tratar de uma instituição americana, esse valor foi enviado para o Brasil via Instituto Alcoa que fez o câmbio no banco e fará o repasse direto para a Prefeitura”, destaca Marco Fróes, Presidente do Instituto Alcoa.

O valor repassado será revertido pelo poder público para a aquisição de cestas básicas e bens perdidos por conta de enchentes, sendo em sua maioria eletrodomésticos e mobília. “A gente sabe que é algo importante. As pessoas perdem seus bens por conta dos efeitos das chuvas e da cheia dos rios. Então as cestas básicas são para suprir as necessidades imediatas e eletrodomésticos e outros objetos para que eles consigam recuperar esses bens e posteriormente possam ingressar em projetos nossos”, conclui Fróes.

Emergência

Com aproximadamente 60 mil habitantes e localizadas às margens do Rio Amazonas, Juruti decretou emergência. Ao todo, 896 famílias, cerca de 3 mil pessoas foram afetadas em 2023.

O fenômeno foi provocado pelas elevadas precipitações pluviométricas que caem na região da bacia amazônica, desde janeiro causando vários efeitos, entre eles as alagações, enxurradas e deslizamentos, resultando em famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas.

“É um momento de muita felicidade, saber que a empresa Alcoa vai fazer a doação para poder ajudar as famílias que foram prejudicadas. Tiveram perdas ou danos nas suas casas com alagamentos e enxurradas decorrentes das fortes chuvas”, ressalta João Paulo Vieira, coordenador da Defesa Civil em Juruti.

