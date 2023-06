Expedição 74ª do B/H Papa Francisco realiza 3,7 mil atendimentos em Juruti

Iniciativa assegurou mais de 3.700 atendimentos para a população da cidade de Juruti, no Baixo Amazonas, do dia 7 até esta terça-feira (13)

O Barco Hospital Papa Francisco realizou a 74ª expedição, através de parceria da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, entre os dias 7 e 13 de junho. Foram garantidos mais de 3.700 atendimentos para a população ribeirinha da cidade de Juruti, no Baixo Amazonas.

Instalado no Rio Mamuru, próximo à fronteira com o estado do Amazonas, o Barco Hospital realizou diversos tipos de atendimento de saúde. Junto com a equipe fixa do projeto, a 74ª expedição contou com doze médicos voluntários de doze especialidades diferentes, assegurando consultas, exames e procedimentos cirúrgicos especializados e de qualidade.

O Barco Hospital tem estrutura para realizar procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta complexidades. Nesta expedição, foram feitas 39 cirurgias, e houve 28 internações.

Ao todo, foram realizadas 598 consultas médicas de especialidades como infectologia, geriatria, oftalmologia, ginecologia, pediatria, dermatologia, cirurgia e clínica geral. Além dos médicos, a equipe contou com a participação de odontologistas, que realizaram 69 consultas e 137 procedimentos.

Também foram realizados na expedição 538 serviços de enfermagem e 1178 exames, divididos em laboratoriais, mamografia, métodos gráficos, oftalmológicos e ultrassonografia. Houve distribuição de kits de medicação, além de assistência e orientação farmacêutica. Também foram entregues refeições para a população que buscou atendimento no Papa Francisco.

Nesta expedição, a iniciativa contou com a presença do médico Drauzio Varella, que quis conhecer de perto o projeto. Segundo o coordenador das atividades do Barco Hospital Papa Francisco, tratou-se de uma edição especial: "Foi uma satisfação voltar para o Rio Mamuru e encontrar a comunidade, que já esperava a chegada de nossa embarcação dos serviços que oferecemos. Conseguimos ofertar pela primeira vez uma cirurgia por videolaparoscopia. Ficamos muito felizes em poder contribuir novamente, utilizando a estrutura do Barco Hospital e da equipe que compõe o projeto, que leva saúde e esperança para nossa população", afirmou.

Quem também demonstrou satisfação com os resultados e reconhecimento da iniciativa foi o Secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho: "Cada balanço das expedições nos faz ver que estamos no caminho certo. Desta vez tivemos a visita do Dr. Drauzio, que demonstra o reconhecimento que a iniciativa está tendo mesmo fora de nosso estado", declarou.

A próxima expedição do Barco Hospital Papa Francisco irá levar serviços e atendimentos de saúde entre os dias 21 e 30 de junho para as populações ribeirinhas dos municípios de Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, localizados no sudoeste paraense.

Fonte:Agência Pará