Agenda "Juruti + 10" promoverá ainda mais desenvolvimento e sustentabilidade em Juruti

Objetivo é proporcionar equipamentos, espaços e ambientes públicos que atendam as demandas e necessidades locais.

Como parte do compromisso da Alcoa com o desenvolvimento de Juruti, uma nova agenda de melhorias e implantações está sendo elaborada, em parceria com o governo municipal, câmara de vereadores e representantes da sociedade civil do município. Com as últimas ações da Agenda Positiva sendo entregues, dentre essas a reforma do 28º Destacamento da Polícia Militar, construção de um terminal de passageiros, a construção de um posto policial em Juruti Velho, a nova unidade para o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e a adequação do aterro sanitário do município, a Agenda Juruti +10 deve promover ações nos próximos 10 anos para Juruti e está em fase de elaboração. O objetivo é proporcionar equipamentos, espaços e ambientes públicos que atendam as demandas e necessidades locais.

O investimento voluntário vai apoiar áreas essenciais: saúde, transporte, educação, infraestrutura, equipamentos, manutenção, agricultura familiar e suporte a projetos que possam captar melhorias para o município. A Alcoa já oficializou a Agenda Juruti +10 na Prefeitura de Juruti. Juntos, discutirão as próximas etapas para o avanço da agenda.

Além destas agendas de investimentos estruturantes, os investimentos da mineradora expandiram a economia em Juruti. A geração de emprego e renda são as maiores contribuições diretas para o município. Mais de 2.700 colaboradores fazem parte das operações de mina, ferrovia e porto. Desse efetivo, mais de 80% dos trabalhadores são naturais do estado do Pará, sendo 50% de jurutienses.

Os valores em encargos, salários, recolhimentos e aquisições de serviços, são somados ainda à Participação nos Resultados da Lavra, aos Planos de Controles Ambientais, Matriz de compensação coletiva, ações do Instituto Alcoa e Alcoa Foundation.

Funcionários da Alcoa

Instituto Alcoa e Alcoa Foundation

Um levantamento recente, mostra que, de 2017 a 2021, o Instituto Alcoa investiu mais de R$ 4,6 milhões em 42 projetos comunitários, com potencial de beneficiar aproximadamente 18 mil pessoas.

O total investido em Juruti e região foi de mais de R$14 milhões de reais em ações voltadas para educação, geração de trabalho e renda, fortalecimento institucional, conservação da biodiversidade e empreendedorismo e ajuda humanitária.

Atualmente, podem ser destacados projetos que estão recebendo apoio através da Alcoa Foundation: Banco Juruti Sustentável, com o fortalecimento do empreendedorismo local, que recebe financiamento do Instituto Juruti Sustentável; a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que recebeu aporte de R$ 2 milhões para equipar e adequar os laboratórios de ciência e tecnologia; o projeto Maniva Tapajós, que levará atendimento, assistência técnica e melhorias na produção da mandioca na região.

Voluntariado

O Instituto Alcoa desenvolve ações que contam com a participação efetiva dos colaboradores da companhia, através do programa de voluntariado. No total, 37 ações já foram realizadas em comunidades locais de Juruti, para 2023, a previsão é que outras 10 iniciativas sejam contempladas. Além das atividades de voluntariado, as organizações também recebem um valor de R$ 10 mil reais a serem aplicados nas instituições.

Fonte: Comunicação/Alcoa