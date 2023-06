Inscrições no Concurso Cultural da MRN entram na reta final

Estimulando olhares sob a perspectiva da sustentabilidade, a participação na iniciativa pode ser feita até o dia 27 de junho.

Numa temática que propõe materializar a essência da relação dos participantes com o meio ambiente, a 4ª edição do Concurso Cultural “Orgulho de crescer com a natureza à nossa volta”, promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN), está com as inscrições na reta final, encerrando no dia 27 de junho. Nas modalidades Desenho e Fotografia, podem participar crianças, jovens e adultos dos municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa, no oeste do Pará. No ano passado, 170 trabalhos foram inscritos no concurso.

“Ver a percepção deles sobre a conservação, sobre como preservar a vida e o meio ambiente é muito gratificante”, define Samea Cristina Borges, mãe da Natália e do Heitor Sampaio, que juntos conquistaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria Desenho II, no ano passado. “É uma semente que a empresa planta e que eles expressaram por meio dos desenhos”, conta.

Inspirada numa castanheira que sempre observava na comunidade do Lago do Ajudante, Natália conquistou o primeiro lugar com um desenho de cores vivas e detalhes tridimensionais. “O objetivo do meu desenho foi exatamente fazer com que as pessoas preservem e aprendam a viver com a natureza à sua volta”. Na poesia familiar, o irmão Heitor não quis ficar de fora. Membro do Núcleo de Educação Inclusiva e Acompanhamento Multidisciplinar (NEIAM) do Colégio Equipe, chegou ao segundo lugar pintando sobre a destinação adequada dos resíduos sólidos. “O que me motivou a fazer meu desenho foram as lixeiras ecológicas que a MRN fez. Já que onde nós vivemos é uma região de mata e animais por perto, é muito bom saber que cada tipo de lixo é colocado em cada lugar”, disse.

Quem também deixou a mamãe orgulhosa foi o pequeno Antônio Vinente, de 9 anos, que também é acompanhado pelo NEIAM. Na 1ª edição do concurso, quando tinha apenas seis anos, recebeu menção honrosa pelo desenho inspirado no livro O Menino Marrom, do escritor Ziraldo Alves. “É fundamental estimularmos nossos filhos. Tenho certeza de que a empresa está de portas abertas para receber as obras de artes que nossas crianças autistas fazem todos os dias em casa. É praticar a inclusão e incentivar os nossos pequenos”, pontua Soraia Vinente.

“Estou aqui para convidar você para participar do Concurso Cultural da MRN, em especial as crianças atípicas. Porque lugar de autista é em todo lugar. Papais e mamães, incentivem seus filhos a participarem também”, convida Antônio.

O Concurso Cultural também consolida, de forma humanizada e estratégica, a valorização das ações socioambientais desenvolvidas pela MRN na região. Após o concurso, os desenhos e fotografias apresentados estamparão conteúdos desenvolvidos dentro da MRN. “Todos os trabalhos serão consolidados em um book que é disponibilizado no site da empresa e aplicamos ainda os desenhos, que são sempre belíssimos e muitos ricos, para ilustrar nossas ações durante todo o ano. Por isso, contamos com você. Vem participar!”, convida a gerente geral de Comunicação da MRN, Karen Gatti.

Fique atento(a) ao regulamento e saiba como participar:

Desenho

Estudantes que residam em Porto Trombetas, Oriximiná, Faro, Terra Santa e comunidades quilombolas e ribeirinhas que têm interface com o empreendimento.

Categoria 1:

Crianças de 3 a 7 anos de idade, matriculadas no Ensino Infantil.

Categoria 2:

Alunos(as) de 8 a 17 anos de idade, matriculados nos Ensinos Fundamental e Médio.

Fotografia

Categoria única:

1) Universitários(as) beneficiados (as) por bolsas estudantis cedidas pela MRN;

2) Empregados(as) próprios ou de contratadas da MRN;

3) Pessoas com mais de 18 anos que residam em Porto Trombetas, Oriximiná, Faro, Terra Santa e comunidades quilombolas e ribeirinhas que têm interface com o empreendimento.

