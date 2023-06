Frei Vagner Sena, OFM, é Ordenado Presbítero na Catedral de Sant'Ana, em Óbidos

“Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, (Filipenses 2,5)”.

No sábado, dia 24, aconteceu a Ordenação Presbiteral do Frei Vagner de Sena Ferreira, OFM, na Catedral de Sant'Ana, o frade recebeu pela imposição de mãos do Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, OFM, o segundo grau do Sacramento da Ordem, tornando-se Presbítero da Igreja Católica, com o lema escolhido para a Ordenação, “Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus (Filipenses 2,5)”.

O Bispo Dom Bernardo, durante sua homilia, comentou que com a Ordenação do Frei Vagner, as graças caíram sobre todos, inclusive sobre a Diocese de Óbidos, que possa sempre, se colocar à disposição de Deus e do seu povo, além de fazer um bom trabalho missionário com os povos do Baixo-Amazonas.

Estavam presentes Padres, Frades e religiosos, que fazem parte da Diocese de Óbidos, além dos confrades da Custódia São Benedito da Amazônia, familiares e amigos e Frades da Província Sagrado Coração de Jesus, dos Estados Unidos, nesse momento especial que com grande alegria vivenciaram, junto ao Frei Vagner, OFM.

Filho do senhor, João Tadeu Ribeiro Ferreira e da senhora, Maria de Consuelo de Sena Ferreira, Frei Vagner de Sena Ferreira, atualmente com 38 anos, é filho de Óbidos, frequentou a comunidade Santa Terezinha, na mesma comunidade recebeu todos os sacramentos iniciais, e é Frade Franciscano da Custódia São Benedito da Amazônia.

Desejamos um abençoado ministério ao Frei Vagner Sena, OFM, que Deus abençoe a sua nova missão, servindo o povo de Deus e da Igreja na Amazônia.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6096-frei-vagner-sena-ofm-e-ordenado-presbitero-na-catedral-de-sant-ana-em-obidos#sigProId5679d517d1 View the embedded image gallery online at:

FONTE:Diocese de Óbidos