Alunos da Escola de Música Manoel Rodrigues apresentam Recital de Férias

Apresentação foi prestigiada por pais e responsáveis dos músicos iniciantes.

A Escola de Música Municipal Manoel Rodrigues, realizou na quarta-feira (5), o Recital de Férias, que apresentou a performance de músicos iniciantes, entre eles, crianças, adolescentes e jovens atendidos pela escola, coordenada pelas secretarias de Cultura e Turismo e Desenvolvimento Social de Óbidos.

A escola foi reativada pela Prefeitura Municipal, e atualmente atende cerca de 200 alunos, destes, 100 participaram da apresentação no auditório da Casa de Cultura, que contou com a presença de pais, responsáveis e demais familiares dos alunos. Muitos deles, se apresentaram pela primeira vez, e demonstraram domínio dos instrumentos (flauta doce, violão, bateria e percussão).

O recital, além de apresentar o desenvolvimento dos mais novos músicos obidenses, marcou com grande estilo o encerramento das atividades do primeiro semestre.

Rogério Figueiredo, pai de um dos alunos da turma de bateria, falou com orgulho do desenvolvimento do filho e da importância da música na vida do garoto.

“Essa iniciativa aqui da Escola de Música é uma coisa que eu não abro mão. A música para o meu filho é muito importante, até porque tem um DNA musical em casa. Ele já toca bateria, toca um pouco de teclado, canta um pouquinho, então eu estou cheio de gratidão no meu coração e feliz da vida por ver que ele está tocando bem”, agradeceu Rogério.

O momento foi significativo também para os músicos que fazem parte da banda da escola, como Samuel Rocha, que toca flauta transversal.

“Eu achei muito interessante porque incentiva a cultura aqui no município com esse projeto da escola de música. A música ajuda muito as crianças a saírem de situações que podem colocar elas em perigo, ao invés disso elas estão aqui aprendendo a tocar, e eu acho muito legal”, destacou o músico.

Na oportunidade, o público presente recebeu uma importante notícia para o segmento musical obidense. O secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, confirmou que a Prefeitura Municipal está em tratativas com a Universidade do Estado do Pará (Uepa) para formalizar um Termo de Cooperação Técnica, que possibilitará a abertura de novas vagas em cursos de extensão da universidade.

“A ideia é que tenhamos um curso de extensão, onde a universidade enviará para Óbidos profissionais pra poder ofertar cursos de flauta doce, violão, trompete, trombone e instrumentos de sopro em geral, que vai contribuir certamente com o desenvolvimento e qualificação dos nossos músicos”, anunciou Luiz.

A ideia é que os músicos profissionais e que atuam na educação de crianças e adultos, também recebam capacitação.

“Compete também à nossa gestão ir em busca dessas parcerias, justamente para viabilizar e fazer com que esses cursos possam vir, por meio de parcerias e garantam a qualificação da nossa classe artística”, finalizou o secretário.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6126-alunos-da-escola-de-musica-manoel-rodrigues-apresentam-recital-de-ferias#sigProIdaff526524e View the embedded image gallery online at:

Por: Érique Figueirêdo - Ascom/PMO