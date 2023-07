Círio das Crianças movimenta as ruas de Óbidos em honra a Sant'Ana

Óbidos, 16 de julho de 2023 - O Círio das Crianças, parte integrante das festividades em homenagem a Sant'Ana, padroeira dos obidenses, encantou moradores e visitantes neste domingo, dia 16. Com o tema "O Semeado saiu para semear", o evento teve início na Associação dos Amigos do Menino Jesus e percorreu diversas ruas da cidade até chegar à Praça de Sant'Ana.

Centenas de crianças participaram da procissão, expressando sua devoção à Senhora Sant'Ana. Acompanhadas de familiares e outros fiéis, elas caminharam pelas ruas, entoando cânticos religiosos e carregando pequenas velas. Ao chegar à Praça de Sant´Ana, uma missa campal foi celebrada pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernado, que conduziu a cerimônia religiosa, com palavras de fé, dedicado às crianças

Após a missa, as atividades se concentraram no Cliper de Sant'Ana, onde ocorreram leilões e bingos, garantindo momentos de diversão para os presentes. As crianças se encantaram com as apresentações dos palhaços do Circo que está na cidade, trazendo alegria e descontração ao público de todas as idades.

Amanhã, segunda-feira, 17, a programação festiva continua com mais uma procissão, desta vez com saída marcada na sede do Esporte Clube Vila Nova, localizada no Bairro da Cidade Nova.

O Círio das Crianças, além de ser uma oportunidade para as crianças demonstrarem sua devoção, é um evento que resgata tradições e mantém viva a história de Óbidos. A cidade se enche de vida e fervor religioso durante esse dia, afirmando sua identidade e reunindo pessoas em torno da fé e da devoção a Sant'Ana.

