Óbidos está com mais de 90% de eficácia na aplicação do imunizante Pfizer Bivalente

Informação foi confirmada no relatório do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Oeste do Pará.

A cobertura vacinal contra a Covid-19 no município de Óbidos, ganhou destaque no último relatório do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Oeste do Pará divulgado no sábado (15), pelo 9º Centro Regional da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Segundo o levantamento, das 8.904 doses do imunizante Pfizer Bivalente enviados à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 8.155 doses foram aplicadas, o que representa 91,59% de eficácia na aplicação da vacina nos grupos preconizados.

Apenas quatro, dos 20 municípios que estão no território do 9º CRS, ultrapassaram a média de 90% de vacinação em relação ao quantitativo de doses enviadas, destaques para Juruti (110,81%), Terra Santa (100,72%), Faro (91,72%) e Óbidos (91,59%).

O avanço na imunização contra a Covid-19 no território, sob a responsabilidade da Semsa, é o resultado de um trabalho estratégico para descentralizar esse serviço, que foi levado de forma itinerante para dezenas de comunidades na zona rural, além de manter de forma permanente a vacinação nas Unidades de Saúde na zona urbana.

A secretária de saúde, Selma Caetano, comemorou o resultado positivo do trabalho do Setor de Imunização da Semsa, mas lembrou que as pessoas que ainda não se imunizaram, precisam procurar a unidade de saúde mais próxima de casa.

“Esse relatório demonstrou que a nossa estratégia está funcionando, mas estamos falando de apenas vinte por cento da nossa meta total, que é vacinar mais de 40 mil pessoas. A população precisa ir até as UBSs se vacinar. Ampliamos o horário de atendimento para facilitar o acesso do público para esse tipo de serviço, mas a secretaria sozinha não consegue avançar, precisamos da iniciativa dos que ainda não se vacinaram, a pandemia passou, mas a Covid-19, infelizmente ainda está entre nós”, alertou Selma.

Atendimento

A vacina Pfizer Bivalente contra a Covid-19 está disponível para pessoas a partir dos 18 anos completos, que tomaram no mínimo duas doses de qualquer imunizante anti-Covid, no intervalo de quatro meses da última dose.

As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h.

Influenza

A Secretaria de Saúde anunciou mudança para esta semana, na campanha de vacinação contra a Influenza (gripe), que passou a atender novamente, apenas os grupos prioritários.

Confira quais são os grupos prioritários da vacinação contra gripe:

Idosos com 60 anos e mais; Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); Gestantes e puérperas; Povos indígenas; Trabalhadores da saúde; Professores das escolas públicas e privadas; Pessoas com comorbidades; Pessoas com deficiência permanente; Forças de segurança e salvamento; Forças armadas; Caminhoneiros; Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; Trabalhadores portuários; Funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e População privada de liberdade.

Crianças

Todas as crianças que receberam pelo menos uma dose da vacina influenza em anos anteriores, devem receber apenas uma dose em 2023. Para a população indígena e pessoas com comorbidades, a vacina está indicada para as crianças de 6 meses a menores de 9 anos de idade.

Deve ser considerado o esquema de duas doses para as crianças de 6 meses a menores de 9 anos de idade, que serão vacinadas pela primeira vez, devendo-se agendar a segunda dose para 30 dias após a 1ª dose.

Por: Érique Figueirêdo/Ascom/PMO