Prefeitura Óbidos entrega seis lanchas escolares para o transporte de alunos

O ano letivo na região de várzea do município de Óbidos inicia na próxima quarta-feira (19) com o reforço de seis lanchas escolares do Programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação em parceria com a Marinha do Brasil. As embarcações passaram por uma reforma estrutural e receberam novos equipamentos de navegação.

As lanchas foram entregues na tarde desta terça-feira (18) durante ato de repasse à Secretaria Municipal de Educação (Semed), responsável pelas rotas que transportam dezenas de alunos entre as escolas que ficam nas comunidades às margens do Rio Amazonas.

O prefeito Jaime Silva, acompanhado da secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, de servidores da Semed e secretários municipais, esteve nas lanchas e participou de um teste realizado em frente à cidade, que demonstrou o bom desempenho das embarcações com a instalação dos novos motores de polpa Yamaha, de 90,100 e 115 HP.

“O que estamos demonstrando aqui, além da responsabilidade com a educação, é que com uma administração responsável podemos mudar a realidade do nosso município. Encontramos essas lanchas abandonadas, sucateadas, sem motores e equipamentos, e fizemos um trabalho árduo que exigiu dedicação e muita responsabilidade com nossas finanças, para que pudéssemos comprar com nossos próprios recursos esses motores novos, esses equipamentos e reformar as lanchas. Nossas crianças terão um transporte digno, mas rápido e seguro”, disse Jaime.

Outras cinco lanchas também já tiveram as estruturas reformadas e esperam pela aquisição de motores e equipamentos exigidos para a navegação.

Calendário diferenciado

O ano letivo na região de várzea é diferente devido ao ciclo da cheia do Rio Amazonas, inicia sempre no período da vazante e encerra quando o período de cheia começa. As aulas retornam nesta semana, nos Polos Educacionais: Paru, Livramento, Ipaupixuna, São Lázaro, São Raimundo e Nossa Senhora das Graças.

A secretária de Educação, Maria Zilda Bentes, disse que a Semed está empenhada em garantir um ano letivo tranquilo e atento aos novos desafios que o ensino-aprendizagem exige nos dias atuais.

“Nossa equipe técnica está preparada para garantir o suporte necessário aos nossos professores, diretores e demais servidores das escolas. Com a chegada dessas lanchas, o tempo de transporte diminui e nossos alunos vão estar mais concentrados para receber as aulas. É um momento de muita felicidade para nós, diante de tantos desafios que estamos enfrentando e superando”, ressaltou Zilda

As lanchas vão atuar em trechos em que o rio exige que o transporte seja feito por uma embarcação segura para os alunos e condutores, já que na região de Óbidos, o Amazonas apresenta trechos de muitas maresias e ventos fortes.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO