SANT'ANA 2023: Noite das Comunidades da Zona Rural e do Apostolado da Oração

Óbidos, 20 de julho – Na noite desta quinta-feira, a Festividade de Sant'Ana teve início com a tradicional procissão, que saiu do prédio da Catequese, bairro do Centro. Conduzida pelos notários, a procissão percorreu várias ruas até chegar à Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada uma missa presidida por Padre Adalberto Santos, tendo como tema "O senhor se lembra sempre da Aliança!".

Após a missa, uma programação continuou no Cliper de Sant´Ana, onde os moradores de Óbidos se reuniram para jantar e participar de leilões e bingo. O ponto alto da noite foi a apresentação de um grupo de jovens músicos, Érikson Nunes, Lucas Mousinho, Zezinho Batera e Brendel Rodrigues, representando o fino talento dos obidenses na música, e deram um show emocionante para o público que estava no Cliper.

A noite foi especialmente dedicada aos Apostolado da Oração, comunidades da zona rural da Paróquia, Feirantes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Servidores da Semab e Sindicato Rural de Óbidos.

A programação da Festividade inclui atividades religiosas, culturais e sociais ao longo do fim de semana, proporcionando momentos de celebração e confraternização para todos os participantes.

A Festividade de San'Ana prossegue nesta sexta-feira, dia 21, com a procissão saindo da Loja Maçônica de Óbidos.

