Festividade de Santo Antônio 2023 terá apoio da Prefeitura de Oriximiná

Bispo Diocesano, participa de reunião com o Prefeito de Oriximiná e assina termo de fomento, para a realização da Festividade de Santo Antônio 2023.

Na última quinta-feira, (20), o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, cumprindo agenda no município de Oriximiná, participou de uma reunião na Secretaria de Cultura do município, onde o Prefeito Delegado Fonseca, assinou um termo de fomento para a Festividade de Santo Antônio, uma parceria com a Associação dos Moradores do Bairro de Fátima, Prefeitura Municipal de Oriximiná e Mitra Diocesana - Paróquia Santo Antônio.

Primeiro momento a reunião aconteceu no Museu, logo em seguida com as lideranças da Paróquia, para tratar de assuntos referentes a Festividade de Santo Antônio 2023. Estavam presentes, o Secretário Wellington Pantoja, representando o Governo Município, a Profª. Maria Meire Lobato, presidente da Associação dos Moradores do Bairro de Fátima, e o tesoureiro Adriano Rocha.

A Festividade de Santo Antônio acontece entre os dias 06 a 20 de Agosto com o tema: Santo Antônio: Pregador do evangelho e construtor da Paz. O evento religioso é considerado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará, por meio da Lei Nº 7.427, de 21 de junho de 2010.

Fonte: Diocese de Óbidos