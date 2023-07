Aristides Dias lançou seu primeiro livro “Crônicas” em Óbidos

Nesta quinta-feira, dia 18, no Cliper de Sant´Ana, em Óbidos, oeste do Pará, foi o palco de um evento literário bastante concorrido. O jornalista obidense Aristides Dias lançou seu livro intitulado "Crônicas", reunindo uma série de histórias cativantes para os amantes da boa leitura. O evento foi bastante receptivo e as pessoas que adquiriram os exemplares de seus livros ganhavam os autografados.

A obra "Crônicas" é uma compilação de diversos textos, muitos deles previamente publicados em sites e redes sociais, que agora foram materializados em um livro, atendendo ao desejo daqueles que apreciam a leitura em formato físico. Aristides Dias, com sua habilidade narrativa única, transporta os leitores para momentos vivenciados pelo autor, trazendo à tona uma variedade de histórias envolventes e marcantes.

Aristides Chaves Dias é conhecido na área do jornalismo obidense. Com formação em Ciências Contábeis, Marketing e Jornalismo, ele acumula mais de 20 anos de experiência como editor do Jornal e Site "Folha de Óbidos". Sua dedicação ao ofício e sua paixão pela escrita renderam-lhe o reconhecimento e a entrada para a Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO, onde ocupa a cadeira de número 05. É importante ressaltar que Aristides Dias tem como patrono o renomado jornalista José Barroso Tostes, fundador da "Folha de Óbidos" na década de 1920. Atualmente é Presidente da AALO.

Para aqueles que desejam adquirir o livro "Crônicas" e mergulhar nas histórias envolventes criadas por Aristides Dias, basta entrar em contato pelo telefone: 91 98027-7488.

FOTOS...



