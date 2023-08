ÓBIDOS: Forte Pauxis recebe vistoria para emissão de Laudo Técnico

Um dos mais marcantes prédios históricos da região, o Forte Pauxis, localizado às margens do Rio Amazonas, em Óbidos, está prestes a passar por uma transformação. Na manhã desta quarta-feira (9), o Secretário de Cultura Luiz Carlos e Cristian, arquiteto do Município de Óbidos, realizaram uma visita técnica ao Forte Pauxis, com o objetivo emitir um laudo técnico, com as necessidades de intervenção no prédio, que embasarão a elaboração de um projeto de revitalização do patrimônio histórico obidense.

O Forte Pauxis, cuja história remonta ao distante ano de 1697, foi oficialmente tombado como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A concessão deste status especial de preservação deu à Prefeitura de Óbidos a responsabilidade e a privilégio de liderar os esforços de restauração, em estreita colaboração com as diretrizes do órgão federal.

Arquiteto Cristian e o Secretário de Cultura, Luiz Carlos, no Forte Pauxis

Este é um passo importante em direção à preservação da rica herança cultural e arquitetônica de Óbidos. O Forte Pauxis, erguido estrategicamente sobre uma imponente ribanceira à margem esquerda do Rio Amazonas, já teve muitas funções ao longo dos séculos. Desde servir como ponto de defesa, até cumprir um papel fundamental na fiscalização de mercadorias e descimentos realizados por religiosos e colonos, o Forte tem testemunhado e moldado parte da história da cidade.

Com a elevação da antiga aldeia dos Pauxis à categoria de Vila em 1758, o Forte também adotou o nome Forte de Óbidos, em uma homenagem que celebrou a identidade e o legado da região.

O próximo passo neste projeto é a criação de um plano detalhado de revitalização, que incluirá a captação de recursos para a restauração completa do patrimônio. A aguardar é que, após a conclusão das intervenções necessárias, o Forte Pauxis possa ser reaberto para visitação, permitindo que moradores locais e turistas de todo o mundo apreciem de perto a beleza e a história deste notável monumento.

A revitalização do Forte Pauxis representa um compromisso valioso com a preservação do patrimônio cultural e histórico da região, garantindo que as futuras gerações possam desfrutar e aprender com a rica herança deixada pelos encentrais obidenses. Com uma parceria entre a Prefeitura de Óbidos e o Iphan, este tesouro histórico poderá voltar a receber o público, unindo passado e presente em um local único e fascinante.

