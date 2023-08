ÓBIDOS: Passeio Ciclístico do Projeto Pedalandinho será nesta sexta (11)

A Escola Municipal Inglês de Souza realiza nesta sexta-feira, dia 11, Passeio Ciclístico do Projeto Pedalandinho. Para participar, os ciclistas deverão realizar as inscrições, que são gratuitas, mediante a doação de um material de limpeza (desinfetante 2 litros, sabão em pó, água sanitária de 2 litros), sendo a entrega feita no ato da inscrição. Terá também o sorteio de uma bicicleta para a comunidade externa.

Confira a Programação:

Data: 11 de agosto de 2023;

Horário: 17h30 Concentração;

Local de saída: Escola Inglês de Souza;

Destino/chegada: Escola Inglês de Souza;

Percurso: Rua Antônio Brito de Souza, Trav. Arthur Cruz, Rua Presidente Vargas, Trav. Paulo Matos, Rua Antonio Brito de Sousa até a escola;

Os 100 primeiros inscritos irão receber um brinde simbólico do evento;

Teremos ainda a premiação específica com medalha, para o Ciclista mais novo; o mais idoso; a Maior Família Ciclista; Bike destaque e sorteios de brindes;

Sorteio de uma bicicleta para a comunidade externa;

As inscrições são gratuitas, mediante a doação de 1 material de limpeza (desinfetante 2L, sabão em pó, água sanitária de 2L), sendo a entrega feita no ato da inscrição.

