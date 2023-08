ÓBIDOS: SEMAB insentiva o cultivo de camu-camu em solo de várzea integrado ao agrossistema

Durante a vazante do Rio Amazonas, surgem grandes áreas de terra conhecidas como Várzea, as quais são amplamente influenciadas pelos ciclos de cheias e vazantes dos rios amazônicos e muito utilizadas para a agricultura.

Em Óbidos, esses espaços de terras são utilizados pelos produtores e produtoras que praticam a agricultura e costumam ocupar o solo com diversos cultivares de ciclo curto, destacando o estabelecimento de agrossistemas para colheita (do mesmo espaço) de jerimum, maxixe, melancia, melão, pepino, pimenta do cheiro e tomate. Em muitas dessas áreas são cultivadas apenas feijão manteiguinha, ou milho, ou macaxeira.

Em geral, a colheita finaliza coincidindo com a fase de enchente do rio e o solo, ao ser inundado, torna em renovar sua fertilidade com os sedimentos depositados pelas águas.

Uma frutífera arbustiva amazônica, de porte baixo e copa ralo, que se pode integrar muito bem nesses mesmos espaços de solos sem impedir, ou excluir, ou reduzir o plantio de cultivares de ciclo curto é o camu-camu (Myrciaria dubia). Esta frutífera, que também suporta o período da cheia do rio, produz frutos de rica concentração de ácido ascórbico (vitamina C) e antioxidantes; os mesmos que são ativos naturais bem superior ao encontrado em outros frutos já conhecidos no mundo e, razão pelo qual, de sua procura pelas indústrias inovativas de alimentos, nutracêuticas, farmacêuticas, cosméticos e de energia.

Nesse Contexto, a Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), vem incentivando a integração do cultivo de camu-camu nos agrossistemas de produtores e/ou produtoras da várzea do município, como forma de contribuir na otimização no uso do solo e diversificação da produção agrícola que garante a geração de renda durante o ano, bem como para favorecer a conservação e manutenção da biodiversidade amazônica.

Daí para que produtores e produtoras das comunidades de São Lázaro, Livramento, Auerana e Amador, estão se organizando para adquirir as mudas de camu-camu já neste período do ano, e com a assistência técnica da SEMAB assegurar o plantio da frutífera.

Fonte: Semab