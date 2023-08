ÓBIDOS: O 33º Festival do Acari do Distrito do Flexal será realizado de 13 a 19/08

O tradicional Festival do Acari do Distrito do Flexal, em Óbidos, é um evento cultural que acontecerá no período de 13 a 19 de agosto, com uma vasta programação, que incluem música, dança, comida típica e atividades culturais relacionadas à região.

Será uma ótima oportunidade para os moradores e visitantes da região apreciarem os deliciosos pratos à base de Acari e também participarem da programação cultural, tradição da comunidade.

Acari é um peixe bastante apreciado na culinária local e esse festival celebra essa tradição e culinária local.

Confira a Programação:

Dom. (13/08) – Abertura

Festival com o tradicional Jantar dos Pais

Seg. à Qua. (14 a 16/08) : Apresentações de Danças Regionais

Qui. (17/18): Gincana Cultural - Disputa entre as equipes Acari Pérola Negra Vs Pedra Dourada

Sex. (18/08) – Seresta na Sede da Associação do Festival do Acari (AFA) com as bandas Tradicional do Acari e Banda Story Music.

Sáb. (19/08): Encerramento do Festival

Concursos: Rainha Mirim; Rainha do Festival

Competições: Natação Masculino; Canoagem Masculino; Corrida de Rabeta

Shows: Forró dos Tops e Forró Turbinado

