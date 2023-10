Dona Rosa Paiva celebra o Dia das Crianças com 14ª Edição do Evento "Criança Feliz"

Neste dia das crianças, 12 de outubro de 2023, a comunidade de Óbidos se uniu para celebrar a data de maneira especial, graças à dedicação de Dona Rosa Paiva, que organizou a 14ª Edição do evento "Criança Feliz". Este ano, o evento teve um significado ainda mais especial, uma homenagem a sua filha, Conceição Paiva, que faleceu recentemente e que era seu braço direito nesse movimento.

Dona Rosa Paiva é conhecida em Óbidos por seu compromisso inabalável com as crianças da comunidade. Todos os anos, ela organiza brincadeiras e atividades para homenagear os pequenos, contando com a ajuda de inúmeros colaboradores.

O tema escolhido para este ano foi "Criança Feliz", refletindo o desejo de proporcionar alegria e diversão às crianças. O evento contou com uma variedade de brincadeiras, incluindo dança da cadeira, corrida do ovo na colher, corrida no saco, cabo de guerra, come maçã e bingo. Cada uma dessas atividades trouxe risos e sorrisos às crianças, que se divertiram ao máximo.

Todas as crianças presentes foram agraciadas com um presente, tornando o dia ainda mais especial. Além disso, para saciar a fome dos pequenos aventureiros, Dona Rosa Paiva e sua equipe serviram um delicioso lanche, com Mungusa, Kikão, pipoca, refrigerantes e outras gostosuras.

Emocionada, Dona Rosa Paiva expressou seu desejo de que o evento continue crescendo e alegrando o coração das crianças de Óbidos nos próximos anos. "Peço a Deus que nos ajude para que no ano que vem possamos estar aqui, todos juntos novamente reunidos para festejarmos o Dia das Crianças", comentou Dona Rosa.

A 14ª Edição do evento "Criança Feliz" foi, sem dúvida, um dia inesquecível para as crianças de Óbidos, repleto de amor, alegria e homenagens especiais. Dona Rosa Paiva e sua equipe demonstraram mais uma vez o quão importante é celebrar o Dia das Crianças com união e carinho.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br – Fotos de Vander Andrade