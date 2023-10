Governo do Estado assessora programa BPC na escola em Óbidos

Nesta segunda e terça-feira, 17 e 18 de outubro, a cidade de Óbidos recebe uma equipe do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, que atua em conjunto com a Gerência de Benefícios Assistenciais e a equipe da Coordenação de Gestão de Benefícios e Programas de Transferência de Renda. O objetivo é realizar o monitoramento e assessoramento do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) na escola.

O Programa BPC na escola é uma iniciativa de acompanhamento e monitoramento que visa garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência até dezoito anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esta é uma importante iniciativa que busca promover a inclusão e a educação desses jovens, garantindo que eles tenham as mesmas oportunidades de aprendizado que seus colegas.

O assessoramento ocorre na sede da Secretaria de Assistência Social (Semdes) e conta com a presença do secretário adjunto, das coordenadoras dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), da coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e da coordenadora do programa BPC na escola do município. Também participam as equipes técnicas responsáveis pela execução do programa BPC na escola em Óbidos.

Durante esses dois dias, as equipes de gestão, coordenação e técnicas passarão por capacitações e compartilharão experiências, visando aperfeiçoar a execução do programa. É uma oportunidade importante para aprimorar as práticas que beneficiam as crianças e adolescentes com deficiência, promovendo a igualdade de oportunidades e o acesso à educação de qualidade em Óbidos.

Este evento representa mais um passo em direção a uma sociedade mais inclusiva e solidária, onde todos têm a oportunidade de aprender e se desenvolver plenamente, independentemente de suas necessidades especiais. O município de Óbidos faz parte desse importante projeto.

www.obidos.net.br – Com informações Ascom/Pmo