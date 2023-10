ALENQUER: Hospital Santo Antônio ganhou um Cardiotocografo para auxiliar em exames

O serviço de obstetrícia do Hospital Santo Antônio, ganhou recentemente, um aparelho de Cardiotocografia, juntamente com a incubadora, fototerapia e sonares para utilizar em gestantes que chegam a Instituição. Os equipamentos foram adquiridos por meio de um projeto, e foi doado pelos Franciscanos da Suíça, e precurso veio via Missão Central Franciscana da Alemanha, fruto de uma parceira de anos.

A cardiotocografia é recomendada para uso, em todas as instituições que realizam serviço de obstetrícia. O aparelho verifica além da vitalidade fetal, a frequência cardíaca e dinâmica uterina, o que assegura se a gestante está em trabalho de parto.

O exame de cardiotocografia, complementar à ultrassonografia, é um método de avaliação das reais condições do bebê dentro da barriga da mãe. O exame, feito de forma não-invasiva, detecta a frequência cardíaca do feto e as contrações uterinas, e através de um registro gráfico o médico pode avaliar o bem estar materno-fetal.

A cardiotocografia é feita através da aplicação de eletrodos na pele da mãe. São registrados então, durante cerca de 20 a 30 minutos, de modo contínuo, a frequência cardíaca e movimentos do bebê, bem como a presença e duração de contrações do útero. Ao final do exame, o aparelho gera um laudo em forma de gráfico, semelhante ao de um eletrocardiograma, que deve ser interpretado pelo especialista.

O Hospital Santo Antônio, sempre busca pela melhoria em equipamentos é constante, além de tratamento de icterícia neonatal, e cuidados especiais para bebês que nascem com alguma afecção, para as melhorias dos atendimentos para toda a população.

FONTE: Diocese de Óbidos