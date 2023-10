Prefeitura de Óbidos inicia Campanha de Vacinação Antirrábica

Município pretende aplicar 10 mil doses em animais nas zonas urbana e rural.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Endemias e Zoonoses, iniciou no último dia 17 de outubro, a Campanha de Vacinação Antirrábica 2023.

As equipes de vacinação estão percorrendo casas no interior do município, na região do BEC. A vacinação antirrábica ocorre anualmente, e tem como alvo cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A coordenadora municipal do Setor de Endemias e Zoonoses, Larissa Paiva, ressalta o início do trabalho na região de terra firme.

“A campanha de vacinação está começando pela zona rural, onde a gente deu início na região do BEC, e toda aquela região será vacinada. Retornando de lá, nós temos programação para as Comunidades Curumu, Arapucu, Rio Branco, Cipoal, Distrito do Flexal, Surva, Cruzeirão e São Domingos. Todas essas regiões de terra firme nós vamos levar a vacinação antirrábica”, ressalta Larissa.

De acordo com o cronograma municipal, na região de várzea, onde a estiagem influencia o trabalho das equipes, a vacinação antirrábica vai iniciar no começo de 2024, nos meses de janeiro e fevereiro. O município recebeu 10 mil doses para a campanha atual. Na zona urbana cerca de 4 mil animais devem ser imunizados, e na zona rural o setor ainda realizará esse levantamento no decorrer da campanha 2023.

“Para a zona de várzea, acredito que nos meses de janeiro e fevereiro, vamos iniciar a vacinação. Já para a zona urbana, a nossa programação é que a vacinação tenha continuidade a partir do mês de março, onde a gente faz a seleção por bairros, cada bairro recebe uma quantidade de doses acima das expectativas de animais que foram imunizados na última campanha. Aqui na cidade a gente conseguiu vacinar, aproximadamente, quatro mil animais, e na zona rural, como faz mais de três anos que não é vacinado, a gente não tem o quantitativo. Nós temos dez mil doses disponibilizadas pelo governo e nós pretendemos usar todas as doses”, explica a coordenadora.

Sobre a Vacina antirrábica

A vacina antirrábica nada mais é do que a única maneira de prevenir que o seu cachorro ou gato pegue raiva. Não existe outra forma de prevenção à zoonose que acomete todos os mamíferos.

A raiva é uma doença viral extremamente perigosa e fatal em praticamente 100% dos casos em cães e gatos. Então, dificilmente um pet sobreviverá após apresentar os sintomas. Por isso, a vacina contra raiva é obrigatória por Lei em todo o território nacional. Ou seja, você é obrigado a imunizar o seu pet todos os anos. Essa é a forma encontrada pelas autoridades para garantir o controle da raiva em animais domésticos e, consequentemente, em humanos.

Então, fique sempre atento aos canais de comunicação da Prefeitura e garanta a imunização do seu pet. A coordenadora Larissa, faz um chamamento aos donos dos animais, na hora da vacinação.

“A gente sempre pede que os donos estejam preparados com as suas cordas porque a gente não leva esse material, por ser um material muito pessoal. Se a gente for levar uma corda, uma focinheira e colocar em um animal doente, poderemos estar levando esse vírus pra outros animais. Desta forma, é ideal que o proprietário segure, tenha sua focinheira ou sua corda pro agente vacinador ir lá e vacinar. Contamos com a colaboração de toda a população”, finaliza, Larissa Paiva.

Fonte: Comunicação/PMO