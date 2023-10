Projeto Rede Amazônia +Conectado leva internet para comunidades em Juruti

O projeto Rede Amazônia +Conectada, um programa apoiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e realizado pelo Grupo +Unidos, vai disponibilizar conexão de internet para mais de 2.000 pessoas em Juruti.

Essa iniciativa conta com a colaboração das empresas Alcoa, Microsoft, Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda (Qualcomm Brasil) e Instituto Juruti Sustentável (IJUS).

Por meio de critérios como renda, infraestrutura e inclusão, com a ajuda do Instituto Juruti Sustentável- IJUS, serão selecionadas residências para receberem computadores com conexão de internet fornecida por provedores locais.

Além do acesso à internet, o projeto Rede Amazônia +Conectada também oferecerá cursos de capacitação voltados para o mercado de trabalho, com foco em educação, sustentabilidade e aumento de renda.

Fonte: Comunicação/ALCOA - Sintonia na Comunidade, 8ª Edição