Governo anuncia edital de concurso para o Corpo de Bombeiros, mais de 1,9 mil vagas

A vice-governadora Hana Ghassan Tuma anunciou na noite desta terça-feira (24), em suas redes sociais, a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (25) do edital do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

“Tenho uma ótima notícia para você que vai fazer o concurso do Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Planejamento e Administração enviou para o Diário Oficial do Estado, para publicação amanhã, o edital do concurso. As provas estão previstas para janeiro de 2024, tanto para praça quanto para oficiais. Elas ocorrerão em dias distintos. Portanto, você vai poder tentar para os dois cargos. Além disso, as provas serão realizadas em Altamira, Belém, Itaituba, Redenção, Marabá e Santarém, gerando oportunidade para todos do Estado do Pará. Boa sorte! Agora é com vocês”, informou Hana Ghassan.

O certame oferta 1.943 vagas, mais cadastro reserva para Curso de Formação de Praças (CFP) e Curso de Formação de Oficiais (CFO). São 120 vagas para oficiais e 1.823 vagas para formação de praças.

Banca - A organização está a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A empresa será responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público e seleção de candidatos para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços.

É o segundo concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará promovido pela atual gestão estadual. O último foi lançado em 2022 e ofereceu 405 vagas, mais cadastro reserva, para o cargo de praça.

As provas serão realizadas nos dias 7 de janeiro de 2024, para o cargo de oficial, e 14 de janeiro para o cargo de praça.

Fonte: Agência Pará