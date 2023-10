Caravana da Agricultura Familiar será realizada em Óbidos

Durante o evento serão apresentadas as Políticas Públicas voltadas aos Produtores da Agricultura Familiar.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), em parceria com o INCRA, Banco da Amazônia, SEMA Estadual e EMATER, estará realizando a Caravana da Agricultura Familiar.

O evento tem como principal objetivo apresentar aos Gestores Públicos e Agricultores Familiares do município, as Políticas Públicas voltadas ao desenvolvimento da Agricultura Familiar. O público-alvo abrange gestores municipais, lideranças comunitárias, representantes dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR, Colônia de Pescadores, Associações e Federações de Trabalhadores Rurais.

“Convidamos a população obidense para participar da Caravana, onde serão apresentadas as Políticas Públicas direcionadas à Agricultura Familiar, assim como apresentar aos agricultores familiares de Óbidos, as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento deste setor, bem como as normas e diretrizes de cada uma delas, e ainda os meios de acesso a essas políticas com o intuito de promover o desenvolvimento da produção das famílias que podem ser beneficiadas”, explica, Roberto Pinedo, secretário da SEMAB de Óbidos.

Roberto Pinedo, Secretário da Semab

Considerando a necessidade de dar maior visibilidade às ações de desenvolvimento da Agricultura Familiar na região, a Caravana da Agricultura Familiar através de reuniões, assembleias, discussões com lideranças e representações dos agricultores, tem como missão: identificar os entraves e apresentar soluções para que os Agricultores Familiares possam acessar essas Políticas Públicas.

“As Políticas Públicas direcionadas à Agricultura Familiar tem como objetivo principal a geração de trabalho e renda no meio rural, porém muitos agricultores familiares não têm acesso a tais políticas devido à falta de conhecimentos e informações sobre o assunto, e a caravana será a oportunidade de apresentar, a esse público alvo, tais benefícios”, ressalta, Roberto.

Políticas Públicas

No evento serão apresentadas as Políticas Públicas voltadas à Agricultura Familiar, tais como: o Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA, Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural – PROATER visando contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários de ATER, além de Assistência Técnica.

Serviço

Caravana da Agricultura Familiar - Óbidos.

Data: 31 de outubro de 2023.

Local: Colônia Z-19

Início: às 8h

Público-Alvo: Produtores da Agricultura Familiar.

Realização: Prefeitura de Óbidos/SEMAB

Parceiros: INCRA, Banco da Amazônia, SEMMA Estadual e EMATER.

FONTE: Comunicação/Pmo