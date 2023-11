No Distrito do Flexal, a VII Edição do Raid Bike reúne centenas de ciclistas

Flexal, 05 de novembro - Neste domingo (05) ensolarado, o Distrito do Flexal, no município de Óbidos, recebeu o VII Edição do Raid Bike, um evento anual de ciclismo, onde reuniu centenas de entusiastas das Bikes. Os participantes embarcaram em uma jornada cheia de emoção e desafios, culminando em um final encharcado de lama, como mostra as fotos do evento.

O Raid Bike, agora em sua 7ª Edição, é uma tradição local que ocorre sempre no domingo seguinte ao RAID Alenquer/Curuá. A ideia por trás desse concorrido evento de ciclismo surgiu na mente do Sr. Rui Siqueira, carinhosamente conhecido como Tio Ruy, que é protético e também o proprietário do famoso Bar Sombra de Cuieira no Distrito do Flexal. Tio Ruy teve a brilhante ideia após notar que os participantes do RAID Alenquer/Curuá estavam desanimados. Ele decidiu então organizar uma corrida de bicicletas para as crianças da comunidade ao redor do lago, através das praias lamacentas.

O evento começou pequeno, com apenas algumas bicicletas, mas seu sucesso cresceu rapidamente e chamou a atenção das comunidades vizinhas. Este ano, a equipe de organização do Tio Ruy conduziu os cerca de mil ciclistas, de "rabetas", para a outra margem do Lago do Flexal, de onde a corrida teve início.

A rota levou os participantes através do campo alagado do Uateua e Umirizal, passando por Paraíso, até chegar à Rua Beira Rio, com a linha de chegada na Sombra da Cuieira, em frente ao Distrito do Flexal.

Além da empolgação de participar da corrida, todos os inscritos concorreram a diversos prêmios, incluindo bicicletas e outros itens, que foram sorteados entre os participantes, graças às doações dos moradores e apoiadores do evento.

Ao cruzarem a linha de chegada exaustos e cobertos de lama, os coordenadores distribuíram refeições aos valentes ciclistas, encerrando com sucesso a sétima e enlameada edição do Raid Bike do Flexal.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br – Informações e Fotos Rosinaldo Cardoso