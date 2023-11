SANTARÉM: Semma apreende quelônios na região do Arapixuna

Foram identificadas três tartarugas vivas, ovos e três cascos, além de materiais tradicionalmente utilizados para a pesca predatória.

A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em Santarém, apreendeu na última quarta-feira (1), três espécimes de tartaruga-da-Amazônia, no Distrito de Arapixuna, região de várzea do município. A operação ocorreu após denúncias anônimas, feitas através do canal de denúncias do órgão.

Na ocasião, também foram apreendidos ovos e três cascos da mesma espécie de tartaruga, além de uma malhadeira de pesca predatória dando fundamentos ao indício de comercialização. O infrator foi autuado.

Os animais não apresentavam sinais graves de maus-tratos e, por isso, foram normalmente reabilitados sendo devolvidos à natureza.

Conforme a Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, é crime ambiental. O infrator está sujeito a pena de detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 5 mil por unidade de animal flagrado com o criminoso. Denúncias, dessa ou de outras ordens, podem ser realizadas através do telefone Semma Santarém: (93) 99209-4670.