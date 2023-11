Forte temporal afunda embarcações e causa prejuízos em Óbidos

Óbidos, 07 de novembro - Na madrugada desta terça-feira (7), um intenso temporal atingiu o município de Óbidos, causando significativos danos à população local. Os prejuízos foram especialmente severos para os proprietários de embarcações, com muitos barcos e lanchas afundando, incluindo aquelas destinadas ao transporte escolar da Educação.

O evento climático também resultou em alagamentos em diversas áreas da cidade, quedas de árvores e danos ao telhado de algumas residências. Os estragos decorrentes desse violento temporal se acumularam, uma vez que ele atingiu Óbidos no início da madrugada.

Na manhã seguinte, no Porto de Óbidos, a população e funcionários da Prefeitura de Óbidos se uniram em uma operação árdua para resgatar as embarcações que afundaram devido ao impacto do temporal.

De acordo com relatos, o temporal durou por mais de uma hora de chuva torrencial, provocando inúmeros prejuízos, sobretudo aos proprietários das embarcações afundadas.

"Na semana passada, estive na rádio e fiz previsões bastante enfáticas. Inclusive, mencionei a possibilidade do que ocorreu e aconselhei as pessoas a tomar precauções. Agora, o temporal se concretizou e veio causar esse prejuízo para a população", comentou Jameson Amaral, coordenador da Defesa Civil.

Segundo informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Óbidos (Ascom/Pmo), os danos relacionados às lanchas de transporte escolar da Secretaria de Educação foram substanciais. Duas lanchas, que aguardavam apenas a instalação dos motores, afundaram, assim como outra embarcação que estava na região de várzea. Além disso, houve outros prejuízos.

"O temporal causou danos às nossas lanchas que estavam aqui aguardando os motores serem instalados. A lancha que atende à região do Paru afundou, e a lancha que atende à comunidade Paupixuna teve sua cobertura arrancada. Os prejuízos para a Educação são consideráveis, mas graças a Deus nenhum aluno ou condutor sofreu ferimentos. Agradecemos pela preservação da vida", relatou Maria Zilda, Secretária de Educação de Óbidos.

Pela manhã, houve uma intensa atividade no Porto de Óbidos, com o objetivo de resgatar as embarcações submersas no leito do rio Amazonas.

