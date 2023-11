Conferência de Educação em Óbidos reúne educadores e autoridades para debater o futuro da educação municipal

Iniciou nesta segunda-feira, dia 6, no auditório do IFPA - Campus Óbidos, a VI Conferência Municipal de Educação. Durante dois dias, educadores, autoridades, representantes de entidades e a população em geral estão reunidos para discutir o futuro da Educação no município.

A conferência é um espaço democrático de debates coletivos que visa discutir propostas de organização da educação municipal. Com esta iniciativa, a Prefeitura de Óbidos busca envolver a sociedade civil organizada na discussão e tomada de decisões sobre políticas educacionais para os próximos anos. Este ano, o foco da discussão será o novo Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2024-2034, com o tema: "O PNE 2024-2034: Política de Estado, para a garantia da educação obidense, como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável".

Conferência de Educação em Óbidos

O primeiro dia do evento começou com o credenciamento dos participantes, seguido por uma apresentação cultural. Em seguida aconteceu a abertura oficial e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a Secretária de Educação Maria Zilda Bentes, que destacou a importância do evento para o município traçando o destino da educação para os próximos 10 anos. O prefeito Jaime Silva, que destacou a importância da infraestrutura das escolas para melhoria da Educação no município, e enfatizou que é através da educação que se consegue desenvolver a cidade intelectualmente, economicamente e socialmente.

Após os discursos das autoridades, foi proferida uma palestra com o tema central da conferência. Além disso, durante o primeiro dia, foi realizada a leitura e aprovação do Regimento da Conferência, bem como as Plenárias de Eixos e a escolha dos Delegados por segmentos e setores.

Conferência da Educação em Óbidos

O segundo dia, que será realizado nesta terça-feira, dia 07 de novembro, contará com a seguinte programação:

7h30min: Boas Vindas

8h: Plenária Final com apresentação das emendas nos Eixos

11h30: Eleição dos Delegados para a Conferência Estadual

12h: Encerramento

A VI Conferência Municipal de Educação de Óbidos representa uma oportunidade valiosa para a comunidade local discutir e moldar o futuro da educação do município, garantindo que ela seja um direito humano, promovendo a justiça social e contribuindo para o desenvolvimento socioambiental sustentável.

