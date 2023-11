Curso de Manipulação de Alimentos é realizado em Óbidos

Capacitação ocorreu durante 5 dias e envolveu empreendedores ambulantes do ramo gastronômico no município, uma parceria entre a Prefeitura e Setur-Pa.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo – SETUR-PA, por meio de cooperação técnica com o SENAR-PA, realizou de 06 a 10 de novembro, o Curso de Manipulação de Alimentos para empreendedores ambulantes do ramo gastronômico no município.

Participaram do curso 30 empreendedores que receberão certificados com carga horária de 40 horas. Os alunos tiveram aulas teóricas e práticas.

“Em Óbidos nós fizemos o Curso de Manipulação de Alimentos, uma iniciativa que está sendo levada para todos os municípios do estado, no sentido de melhorar o atendimento, a qualidade e com isso trazer mais turistas para essas localidades. Porque quando o município ganha, o estado também ganha. A preocupação do prefeito e do secretário em capacitar essas pessoas, é essencial para que o atendimento seja melhor ao turista e a comunidade”, enfatizou, Francisco Assis, Técnico da SETUR-PA.

A importância desta iniciativa, além de capacitar, visa apoiar e auxiliar os manipuladores de alimentos a aperfeiçoarem o controle sobre requisitos na manipulação dos alimentos, reduzindo assim o risco de doenças associadas ao consumo de alimentos.

“O aluno que veio participar desse curso aprendeu a realizar o preparo de comidas, dentro dos padrões de qualidade da Anvisa, tanto de comida servida em cozinha industrial, como self service, restaurantes, padarias, cantinas, lanchonetes e ambulantes”, explicou Keise Lana, Instrutora do SENAR-PA.

O público-alvo do curso foram empreendedores que atuam em grandes eventos no município como o carnaval, círio, entre outros. O Secretário de Cultura e Turismo de Óbidos, Luiz Carlo Queiróz, avaliou de forma positiva a realização do curso.

“Entendendo que nós realizamos periodicamente durante todo o calendário anual, os eventos culturais em nosso município, e por tradição, acomodamos na Praça da Cultura os vendedores que comercializam alimentos prontos, ou então churrasquinho etc. Diante disso, a nossa preocupação enquanto governo, foi qualificar esse público de maneira a ofertar um serviço de qualidade, realizando primeiramente, o Curso de Manipulação de Alimentos. O curso superou nossa expectativa, obtendo trinta inscrições. Quem ganha com isso é toda a nossa comunidade que terá um serviço de melhor qualidade, e para os turistas que nos visitam nos grandes eventos, certamente ficará uma boa imagem não apenas de eventos bons, mas também de uma culinária com padrão de qualidade”, destacou, Luiz.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6483-curso-de-manipulacao-de-alimentos-e-realizado-em-obidos#sigProId7c35745fa8 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO