Pará tem destaque nos investimentos previstos no novo PAC

Com sólidos investimentos na ampliação da infraestrutura paraense, o Governo Federal lançou hoje (16), em Belém, em conjunto com o Governo do Estado do Pará, a nova fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A comitiva ainda visitou locais estratégicos que receberão investimentos preparativos para a Conferência das Partes (COP) - a trigésima edição do maior evento climático do mundo será realizada na capital do Pará.

"O investimento vai gerar desenvolvimento nas cadeias produtivas e vocações logísticas que precisam de recursos em modal hidroviário e rodoviário, além de obras de infraestrutura em geral, como na saúde e na educação. Além de obras extraordinárias como as de Marabá, e as que se consolidam a cada instante em Vila do Conde. Destaco ainda a integração das nossas hidrovias, o que influencia diretamente na logística", destacou o governador Helder durante o evento de lançamento do PAC.

A previsão inicial é o PAC investir 39 bilhões de reais para execução de projetos para integração regional e desenvolvimento socioambiental. "Nós queremos ampliar o número de creches, escolas para melhorar a educação infantil, além de unidades de saúde e assim estruturar o Brasil cada vez mais", afirmou o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.

Os investimentos realizados por meio do PAC também serão destinados para a retomada de obras paralisadas. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, o programa Minha Casa Minha Vida será beneficiado. "Nós já retomamos 1.900 unidades habitacionais aqui no Estado do Pará e também estamos garantindo investimentos na área de saneamento básico para melhorar a qualidade de vida da população. Só no Pará teremos 13 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Até o final deste ano, vamos chegar a 400 mil unidades habitacionais financiadas pelo programa no Brasil. Além de realizar o sonho da casa própria, vamos gerar emprego, renda e desenvolvimento".

Pré-COP - Pela manhã, as comitivas estaduais e federais acompanharam o desenvolvimento dos trabalhos realizados na área da nova etapa do projeto Porto do Futuro, localizada nos galpões ao longo da Av. Marechal Hermes, em Belém. Durante a visitação, o governador Helder apresentou o Terminal Hidroviário e debateu as estratégias para impulsionar o setor de hotelaria em Belém.

FONTE: Agência Pará