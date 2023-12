Em Óbidos, a SEMAB adquire calcário do Programa Maniva-Tapajós

Neste último final de semana, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) adquiriu calcário enriquecida do Programa Maniva-Tapajós, para a correção da acidez dos solos das novas áreas onde o projeto será estendido para novos agricultores cadastrados das comunidades de Curumu, Pedra Branca e Arapucu, do município de Óbidos.

Diante disso, a Prefeitura de Óbidos já vem organizando através da SEMAB a atividade de preparação mecanizada das áreas, em seguida, será incorporado ao solo o insumo agrícola de calcário, rico em óxido de cálcio e magnésio.

Estas ações são partes integrantes e complementares do pacote tecnológico do Programa Maniva-Tapajós e, com a afirmação de parceria com a Prefeitura, busca-se fortalecer o cultivo e produção de mandioca no município, sobretudo em solos degradados ou em processo de degradação. Daí para que as ações comecem desde: avaliação de viabilidade técnica das áreas, análise do solo, mecanização da área, correção de solo, plantio de manivas resistentes e de qualidade, e adubação química. Mas, em cada ação a assistência técnica da SEMAB é assegurada para o agricultor ou agricultora familiar.

FONTE: Semab