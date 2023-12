Casa de Missão do Movimento dos Focolares é inaugurada, em Juruti

Na última noite de quinta-feira, 30 de novembro, aconteceu a Santa Missa em Ação de Graças, em comemoração a inauguração da Nova Casa do Movimento dos Focolares, a celebração foi realizada na Matriz de Nossa Senhora da Saúde, e foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e concelebrada pelos Padres, Geraldo, Edson e Hidelbrando, também contou com a presença de membros de pastorais, movimentos da cidade, assim como a presença dos Focolares que já atuam na Diocese de Óbidos. Após a celebração, houve a benção dos cômodos da casa, o local servirá de atendimento para a comunidade em geral.

O Movimento dos Focolares atuam na Diocese de Óbidos, desde de março de 2020 contribuindo com os trabalhos pastorais, a nova casa será mais um apoio para a continuação dos trabalhos em nossa Diocese. O Movimento dos Focolares tem a fisionomia de uma grande e variada família, de um “povo novo nascido do Evangelho”, assim como o definiu a sua fundadora, Chiara Lubich, que o fundou em 1943 em Trento (Itália), durante a segunda guerra mundial, como uma corrente de renovação espiritual e social. Aprovado em 1962 com o nome oficial de Obra de Maria e difundido em mais de 180 países com mais de dois milhões de participantes.

A mensagem que quer levar ao mundo é a da unidade. O seu objetivo, portanto, é cooperar na construção de um mundo mais unido, estimulados impelidos pela oração de Jesus ao Pai “para que todos sejam uma coisa só” (Jo 17,21), no respeito e na valorização das diferenças. E, para alcançar esta meta, se favorece-se o diálogo, no empenho constante de construir pontes e relacionamentos de fraternidade entre os indivíduos, os povos e as áreas de âmbitos culturais.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br – Informações Paróquia Nossa Senhora da Saúde - Juruti.