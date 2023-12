Imagem de São Martinho de Lima é encontrada às margens do Rio Amazonas em Óbidos

Na última quinta-feira, dia 30 de novembro, a população de Óbidos foi surpreendida por uma descoberta única e emocionante. Enquanto estudantes realizavam uma ação de limpeza na praia próxima à Cabeça do Padre, uma imagem de São Martinho de Lima, santo da igreja católica com nacionalidade peruana, foi encontrada às margens do Rio Amazonas.

A descoberta foi feita por alunos da Professora Francimeire Florenzano, Escola Maurício Hamoy, que estavam empenhados na preservação do meio ambiente. A imagem de São Martinho de Lima é considerada um tesouro, pois o santo é venerado como o padroeiro dos barbeiros e dos mestiços católicos, que têm uma paróquia em Óbidos, inclusive está em período de festa do padroeiro.

Após a divulgação da notícia pelos alunos e professora da Escola Maurício Hamoy, o Padre Leonardo Loures, em entrevista, expressou sua alegria diante do achado significativo. O diretor da escola, Daniel Bentes, e a professora Francimeire acompanharam o padre na explicação detalhada de como se deu essa notável descoberta.

Vídeo gravado na sexta-feira, dia 1 de novembro:

A cidade de Óbidos está agora em estado de comoção e celebração, unindo-se em torno dessa incrível descoberta que traz consigo não apenas valor religioso, mas também um sentimento de conexão com a história e a cultura da região. A imagem de São Martinho de Lima certamente ocupará um lugar especial nos corações dos obidenses, fortalecendo ainda mais os laços entre a comunidade e suas tradições.

O Achado, inspirou o Ronielson Nunes que fez a seguinte poesia.

EU VIM CONHECER A AMAZÔNIA

(Com o meu povo celebrar)

Por Ronielson Nunes

Eu vim de lugares distantes

Pelas águas barrentas do Rio

Decidi fazer uma visita

Neste tempo difícil sombrio

Percebi uma seca tão grande

Queimadas e destruição

Vi os barrancos e terras caídas

E vim encontrar os irmãos.

Vim conhecer a Amazônia

E celebrar 10 anos de missão

Com o povo que me escolheu para ser Padroeiro

Neste sagrado Chão

Eu vim visitar os devotos

Que me tem como devoção

Cheguei no tempo da Festa

E logo ensinando a Lição

E preciso acolher um ao outro

Neste mundo sem exclusão.

Escolhi 30 de novembro 2023

Como a data para chegar

Sei que causei espanto

Mais nem eu mesmo sei explicar .

Em um lugar de história

Eu escolhi para chegar

Foi no porto dos afogados

Que a juventude foi me encontrar

Uma recepção disfarçada de ação

Que a Escoal Maurício Hamoy foi realizar.

Cheguei logo causando espanto

E grande admiração

Eu vim trazendo benção para nosso povo

Que nesta terra se faz missão

Propagando essa devoção tão forte

Cheia de fé e oração.

Minha chegada tem um dever

Ajudar no crescimento espiritual

Fortalecer nosso laço de amizade

Como um amor maternal.

Notícia logo se espalharam

E o meu povo curioso está

Talvez seja um sinal Deus

Eu resolvi visitar

Eis que o Salvador se aproxima

E hora de celebrar e cantar

Eu vim de um lugar distante

E em Óbidos quero ficar

Quero estar junto de meu povo

E na Amazônia morar

Atar minha rede na minha tapera

E dizer: aqui quero ficar.

www.obidos.net.br