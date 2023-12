ÓBIDOS: Concessão de crédito de apoio inicial foi assinado por famílias do PAE Costa Fronteira

No município de Óbidos, neste mês de dezembro, 112 famílias do PAE Costa Fronteira, contemplados na relação de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), assinaram contrato do crédito de apoio inicial durante as reuniões organizadas nas seguintes comunidades rurais de várzea: Vila Poranga (na segunda-feira, 11), Santa Rita (terça-feira, 12) e Trindade (quarta-feira, 13). O evento de assinatura teve atuação conjunta da equipe do INCRA e da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB).

Com esta assinatura, cada uma das famílias poderá acessar o valor de oito mil reais (R$8.000,00), utilizando cartão específico, na agencia do Banco do Brasil. O recurso é destinado para as famílias adquirir itens de necessidades básicas, que ajude na melhoria das condições de moradia ou de trabalho. As famílias podem adquirir, por exemplo: Freezeres, para conservação do peixe e outros alimentos, roçadeiras para limpeza das áreas agrícolas, assim como outros ítens.

A devolução do crédito adquirido é apenas do 10%, no prazo de 3 anos. Isto quer dizer, que cada família contemplada com o crédito, tem desconto de 90% do valor total.

Segundo o superintendente Regional do INCRA, do oeste do Pará, José Maria de Souza Melo, esta iniciativa marca a retomada dos programas de Reforma Agrária, sendo, precisamente com a política do crédito de apoio para as famílias do PAE Costa Fronteira, no município de Óbidos. Um processo que é fundamental para dar mais condições de melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas”, enfatizou José Maria.

O Presidente da Associação Costa Fronteira, Sr. Raimundo Nonato (o Dinho), enfatiza que esta ação o apoio da Prefeitura foi muito importante, assim como de sua participação para viabilidade oportuna deste evento longamente aguardo pelos produtores. A logística e transporte facilitou a realização adequada das reuniões.

Esforços conjuntos, de trabalho com parceria entre o INCRA e a Prefeitura, cada vez mais se confirma, sobretudo para viabilidade de políticas públicas que oferecem benefícios concretos as famílias dos PAEs, quilombolas e assentados no município.

